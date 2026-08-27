Για πάντα στην ΑΕΚ ο Ντράγκαν Σάκοτα - Υπέγραψε συμβόλαιο ζωής μέχρι το 2030

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την παραμονή του Ντράγκαν Σάκοτα στην ομάδα μέχρι το 2030, ανεξαρτήτως πόστου.

Για πάντα στην ΑΕΚ ο Ντράγκαν Σάκοτα - Υπέγραψε συμβόλαιο ζωής μέχρι το 2030
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Αναλυτικά η ανακοίνωση:

"Η καρμική σχέση του με τη «Βασίλισσα» πανθομολογούμενη.

Η «σχέση» του με τον πάγκο, αδιανόητη συνθήκη ψυχικής και πνευματικής αυτοκυριαρχίας, που «υπέγραψε» στις 22 Απριλίου 1973 στο Βελιγράδι σε ηλικία μόλις 20 ετών, και δεν επιθυμεί να πάρει πίσω την υπογραφή του…

Μα, πιο ισχυρή παρακαταθήκη αποτελεί εσαεί, όπως γράψαμε και πέρσι, το «χρυσόβουλο» συνεργασίας του Κόουτς με το ένδοξο Σωματείο μας και το λαό της ΑΕΚ, το οποίο «υπέγραψε» προ πολλού με το «αίμα» της «κιτρινόμαυρης» καρδιάς του! Εν όψει των μεγάλων προκλήσεων της νέας εποχής, και στο πλέον ανταγωνιστικό περιβάλλον των τελευταίων δεκαετιών σ’ Ελλάδα και Ευρώπη, αποφάσισε να δηλώσει «ΠΑΡΩΝ», αφήνοντας για ακόμη μία φορά κρεμασμένο στην ιματιοθήκη του Γραφείου του στη SUNEL Arena, το κοστούμι του Αθλητικού Διευθυντή.

Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Κόουτς των τίτλων, ο κορυφαίος Κόουτς του BCL της περασμένης περιόδου, ο Κόουτς Ντράγκαν Σάκοτα, συνεχίζει ως προπονητής και για την περίοδο 2026-2027, ενώ παράλληλα υπέγραψε σήμερα (Πέμπτη, 27/08) την επέκταση του συμβολαίου του (ανεξάρτητα από πόστο) έως το Καλοκαίρι του 2030!

Ο Kόουτς θα είναι ΠΑΝΤΑ ΕΔΩ!

Γιατί αυτό υπαγορεύει η Ιστορία…"

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