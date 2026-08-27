ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΟΦΗ: Οι επιλογές του Χρήστου Κόντη για τη ρεβάνς της Βουλγαρίας

Ο ΟΦΗ αντιμετωπίζει στη Σόφια την ΤΣΣΚΑ (21:00) στη ρεβάνς του 3-0 για τα playoffs του Europa League, όπου οι Κρητικοί θέλουν να «σφραγίσουν» την πρόκριση στη League Phase της διοργάνωσης.

Λίγη ώρα πριν από την έναρξη του αγώνα ο Χρήστος Κόντης ανακοίνωσε τις αρχικές επιλογές του για την αναμέτρηση κόντρα στους Βούλγαρους.

Συγκεκριμένα ο Χριστογεώργος θα βρεθεί κάτω από τα γκολπόστ, με τους Πούγγουρα, Σιέλη και Νικολάου να απαρτίζουν την τριάδα της άμυνας. Αθανασίου και Ντίκμαν θα πάρουν σε φάση άμυνας τις θέσεις των μπακ, με τους Μπουχαλάκη και Ανδρούτσο στο κέντρο. Στα «φτερά» θα αγωνιστούν Φούντας και Αϊτόρ, με τον Νους ως φορ.

Αναλυτικά οι ενδεκάδες

ΟΦΗ (Χρήστος Κόντης): Χριστογεώργος, Σιέλης, Πούγγουρας, Νικολάου, Αθανασίου, Μπουχαλάκης, Ανδρούτσος, Ντίκμαν, Αϊτόρ, Φούντας, Νους.

ΤΣΣΚΑ Σόφιας (Χρίστο Γιάνεφ): Λαπούκοφ, Μαρτίνο, Γκμπαμέν, Ιβάνοφ, Ετό, Πάστορ, Τζορντάο, Εμπόνγκ, Πίττας, Ίτου, Γοδόι.