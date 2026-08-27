Πρωτοσέλιδο στην «Equipe» ο… Άγιος Φρανσίσκο της Γαλλίας!

Ο Σιλβέν Φρανσίσκο δεν είναι απλά ένας ακόμη παίκτης της Εθνικής Γαλλίας. Είναι σημείο αναφοράς για τους «τρικολόρ», οι οποίοι είναι γεμάτοι από τεράστιους αστέρες. Ο γκαρντ του Παναθηναϊκού AKTOR, όμως, έχει κερδίσει τις καρδιές των συμπατριωτών του. Για τα αγωνιστικά του επιτεύγματα.

Οι Γάλλοι αντιμετωπίζουν απόψε τη Σλοβενία, για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η «Equipe» είναι το σπουδαιότερο αθλητικό Μέσο της χώρας και μία απ’ τις ιστορικότερες αθλητικές εφημερίδες του πλανήτη.

Στο πρωτοσέλιδό της, πέρα απ’ τον αποκλεισμό της Λιόν από τη Φενέρμπαχτσε, έχει τη φωτογραφία του γκαρντ του Παναθηναϊκού για την προαναγγελία του αγώνα με τους Σλοβένους. Και τη συνοδεύει με χαρακτηρική αναφορά:

«Είναι του Αγίου Φρανσίσκο»!

Δείτε το πρωτοσέλιδο: