Χράντετς Κράλοβε - Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα του Νίστρουπ για τη ρεβάνς της Τσεχίας

Ο Παναθηναϊκός κοντράρεται με την Χράντετς Κράλοβε απόψε (27/8, 20:00), με το «τριφύλλι» να θέλει την πρόκριση που θα τον φέρει στην League Phase του Conference League, μετά το ισόπαλο 2-2 του ΟΑΚΑ.

Ο Τζέικομπ Νίστρουπ επέλεξε μία ενδεκάδα με λίγες αλλαγές, αλλά πιθανότατα νέο σχηματισμό (4-3-3), έχοντας τον Ινιάκι Πένια κάτω από τα δοκάρια και τους Στέφαν Ντε Φράι με Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν ως κεντρικό αμυντικό δίδυμο.

Στη δεξιά μεριά της άμυνας βρίσκεται ο Γιώργος Κάτρης, ενώ αριστερά θα είναι ο Γιώργος Κυριακόπουλος.

Στα χαφ ξεκινούν οι Ετιέν Καμαρά, Πέδρο Τσιριβέγια και Βιθέντε Ταμπόρδα, με τους Λιβάι Γκαρσία και Φακούντο Πελίστρι στις πτέρυγες και τον Ανδρέα Τετέι στη κορυφή της επίθεσης.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Πένια, Κάτρης, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Πελίστρι, Τετέι, Γκαρσία.