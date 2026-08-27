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Διαιτησία: Τι ισχύει με τα μεγάλα ματς του Άρη – Έλληνες ρέφερι, με εξαίρεση τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ

Τα παιχνίδια ανάμεσα στις ομάδες του Big-4 θα τα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές, κάτι που δεν ισχύει και για τα ματς του Άρη – Ποια τα δεδομένα μέχρι τέλος του πρώτου γύρου. 

Διαιτησία: Τι ισχύει με τα μεγάλα ματς του Άρη – Έλληνες ρέφερι, με εξαίρεση τα ντέρμπι με ΠΑΟΚ
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Τα ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ, θα συνεχίσουν να τα σφυρίζουν ξένοι διαιτητές. Δεν υπήρξε συζήτηση για επιστροφή των Ελλήνων ρέφερι σε αυτά τα ματς, στη συνεδρίαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Καθώς η πλειοψηφία των τεσσάρων ομάδων δεν ήταν σύμφωνη.

Η κουβέντα περί επιστροφής Ελλήνων διαιτητών στα μεγάλα ντέρμπι, παίρνει παράταση μέχρι το τέλος του πρώτου γύρου. Τουλάχιστον έως τότε, οι ξένοι διαιτητές θα έρχονται στα ματς ανάμεσα σε ομάδες του Big-4.

Αναφορικά με τις αναμετρήσεις του Άρη τώρα, το καθεστώς θα είναι διαφορετικό. Οι αναμετρήσεις της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα σε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ, θα γίνουν με Έλληνες διαιτητές. Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο να είναι ξένος στο VAR.

Για τον Άρη προβλέπεται ξένος διαιτητής μόνο στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.

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