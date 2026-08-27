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Μπραν – ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την ενδεκάδα

Το βασικό σχήμα που επέλεξε ο τεχνικός του «Δικέφαλου», για να πάρει την πρόκριση στο καθοριστικό ματς της Νορβηγίας. 

Μπραν – ΠΑΟΚ: Οι επιλογές του Αλέσιο Λίσι για την ενδεκάδα
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Νίκη που θα του δώσει το εισιτήριο για τη League Phase του Conference League, αναζητά ο ΠΑΟΚ στη Νορβηγία. Οι Θεσσαλονικείς δοκιμάζονται στην έδρα της Μπραν, με το 1-1 του πρώτου αγώνα να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για την πρόκριση.

Ο Αλέσιο Λίσι παρατάσσει την ομάδα του με διάταξη 4-2-3-1. Ο Παβλένκα κάτω απ’ τα δοκάρια, με τους Κένι και Γιαννούλη στα άκρα της άμυνας. Χατζηδιάκος και Μιχαηλίδης οι δύο στόπερ.

Ζαφείρης και Σανταμαρία στον άξονα της μεσαίας γραμμής, με τον Λουσέ σε ελεύθερο ρόλο πίσω απ’ τον επιθετικό. Χατσίδης και Σορετίρε στα «φτερά», με μοναδικό προωθημένο τον Εντιαγέ.

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