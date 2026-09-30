Η προπόνηση του Chris Pratt φαίνεται πανεύκολη μέχρι να την κάνεις

O Star-Lord του MCU φούσκωσε με τρόπο που δεν ξέρουμε αν μπορείς να τον καταφέρεις.

Χρήστος Κάβουρας

Η προπόνηση του Chris Pratt φαίνεται πανεύκολη μέχρι να την κάνεις
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Ο Chris Pratt έχει αποδείξει ότι μπορεί υποδυθεί τα πάντα σε επίπεδο δράσης. Είτε υποδύεται υπερήρωα της Marvel, είτε Navy SEAL το καταφέρνει με τεράστια ευκολία, και από αυτό και μόνο μπορούμε να υποθέσουμε ότι ξέρει δύο-τρία πράγματα από γυμναστική.

Σε ένα πρόσφατο post του στο Instagram, ο Pratt παρουσίασε ένα full-body πρόγραμμα με αλτήρες που, τουλάχιστον εκ πρώτης όψεως, μοιάζει σχεδόν ύποπτα απλό.

Πέντε ασκήσεις, με πέντε επαναλήψεις η καθεμία επί πέντε γύρους και ένα λεπτό ξεκούρασης ανάμεσα τους γύρους.

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Το full-body circuit του Chris Pratt

5 επαναλήψεις Deadlift
 5 επαναλήψεις Deficit Push-Up
5 επαναλήψεις Clean to Press
5 επαναλήψεις Squat
5 επαναλήψεις Devil's Press

Η πρώτη σκέψη; «Σιγά το τόσο δύσκολο».

Το έχεις δοκιμάσει;

Πολλοί προσπάθησαν χαλαροί να το βγάλουν, ωστόσο, έπεσαν στην παγίδα του Pratt. Διότι αυτό στο οποίο πρέπει να δώσεις σημασία δεν είναι τόσο ο αριθμός επαναλήψεων, αλλά οι αλτήρες (ο Pratt κρατάει 22,5 κιλά στο κάθε χέρι).

Στα Deadlifts θα τα καταφέρεις, με τα Deficit Push-Ups ακόμα πιο εύκολα, αλλά από το Clean to Press και μετά τα πράγματα θα αγριέψουν απότομα. Και όταν πλέον θα φτάσεις στο Devil’s Press θα έχεις μετανιώσει. Και μετά θυμάσαι ότι ο Chris Pratt επί 5 και απλώς θυμάσαι γιατί είναι ο Peter Queel των Guardians of the Galaxy.

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Γιατί είναι πιο δύσκολο απ' όσο δείχνει;

Σύμφωνα με το Instagram του Pratt, ολοκλήρωσε και τους πέντε γύρους σε 13 λεπτά και 54 δευτερόλεπτα.

Ουσιαστικά, πρέπει να πάρεις τον χρόνο σου γιατί αλλιώς θα... καείς!

Ο άνθρωπος είναι ο Chris Pratt, ενώ εσύ απλώς είσαι εσύ. Και αυτό, σε ένα Devil's Press, έχει τεράστια σημασία.

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