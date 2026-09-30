Ο Άρης ξεπέρασε με ευκολία το εμπόδιο της Λε Μαν και κέρδισε στην πρεμιέρα του EuroCup

Ο Άρης επικράτησε της Λε Μαν με 87-74 στην «Antares Arena» στην πρεμιέρα του EuroCup, στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας σεζόν

Ο Άρης ξεπέρασε τις δυσκολίες του στο σουτ στο πρώτο ημίχρονο και στη συνέχεια πήρε φωτιά από την γραμμή του τριπόντου στο δεύτερο ημίχρονο, παίρνοντας εν τέλει μια άνετη εκτός έδρας νίκη με 74-87

Ο E.J. Liddell ήταν ο κορυφαίος του Άρη με 19 πόντους και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Βασίλης Τολιόπουλος και ο Ερλ Ρόμπινσον σημείωσαν από 13 πόντους ο καθένας, με τον Ρόμπινσον να συγκεντρώνει επίσης 12 ριμπάουντ. Ο Κάρλος Στιούαρτ σημείωσε 17 πόντους για τους γηπεδούχους και ο Μπαστιέν Γκράσοφ 16 στην ήττα.