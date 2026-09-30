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ΑΕΚ: Σε φοβερή κατάσταση ο Κοϊτά - Σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς για τη Μαυριτανία

Κατάφερε να βρει δίχτυα για δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι με τη φανέλα της Μαυριτανίας ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ 

ΑΕΚ: Σε φοβερή κατάσταση ο Κοϊτά - Σκόραρε για δεύτερο συνεχόμενο ματς για τη Μαυριτανία
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Σε φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο Αμπουμπακάρι Κοϊτά ο οποίος κατάφερε να βρει δίχτυα σε δεύτερο διαδοχικό παιχνίδι με τη Μαυριτανία.

Ο μεσοεπιθετικός της ΑΕΚ στη διακοπή των Εθνικών ομάδων έχει «πάρει φωτιά» σκοράροντας στα δύο σερί παιχνίδια της Μαυριτανίας. Ο Κοϊτά ξεκίνησε ως βασικός στην αναμέτρηση των Μαυριτανών κόντρα στο Μπενίν και βρήκε δίχτυα με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι στο 80ο λεπτό του αγώνα κάνοντας το 2-1.

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