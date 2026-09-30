Εθνική Ελλάδας: «Ο Καρέτσας θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με Ολλανδία και Γερμανία»

Την επιβάρυνση του Κωνσταντίνου Καρέτσα θέλει να μειώσει όσο το δυνατόν περισσότερο γίνεται η Ντόρτμουντ, σύμφωνα με Γερμανικό δημοσίευμα 

Εθνική Ελλάδας: «Ο Καρέτσας θα έχει περιορισμένο χρόνο συμμετοχής με Ολλανδία και Γερμανία»
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας είναι από τους ποδοσφαιριστές που έχουν ξεχωρίσει στο φοβερό ξεκίνημα της Εθνικής μας με δύο εκτός έδρας νίκες στις πρώτες δύο αναμετρήσεις της για τον 2ο όμιλο της League του Nations League.

Οι Γερμανοί, εκτός από τη φοβερή τρίπλα του Καρέτσα στον Μπούκαρντ που έκανε τον γύρο του κόσμου και συζητήθηκε έντονα, με δημοσίευμά τους αναφέρουν πως θα γίνει μια διαχείριση στον χρόνο συμμετοχής του στα επόμενα δύο παιχνίδια της Εθνικής στην Τούμπα με Ολλανδία (01/10, 21:45) και Γερμανία (04/10, 21:45).

https://www.instagram.com/reel/Dd0659djLC-/

Σύμφωνα με το «Ruhr Nachrichten» ο χρόνος του Καρέτσα αναμένεται να είναι περιορισμένος και αυτό εξηγείται από την προσπάθεια της Ντόρτμουντ να αποφύγει την υπερβολική επιβάρυνση των ποδοσφαιριστών της σε αυτή τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Η ανησυχία της Ντόρτμουντ για τον αγωνιστικό χρόνο του Καρέτσα ενδέχεται να σχετίζεται άμεσα και με τo πρόβλημα αφυδάτωσης που αντιμετώπισε κατά την διάρκεια του ντεμπούτου του στο Champions League με τη Βιγιαρεάλ. Τότε ο Έλληνας διεθνής είχε νιώσει αδιαθεσία και έγινε αναγκαστική αλλαγή, αποχωρώντας μάλιστα από τον αγωνιστικό χώρο με φορείο.

Στις επόμενες αναμετρήσεις της ο Γερμανικός σύλλογος διαχειρίστηκε τον χρόνο συμμετοχής του Καρέτσα, αφήνοντας τον εκτός αποστολής στον αμέσως επόμενο αγώνα με την Πάντεμπορν, ενώ με κόντρα στη Στουτγκάρδη αγωνίστηκε για μόλις 25' ως αλλαγή.

Το δημοσίευμα δεν αναφέρει ξεκάθαρα πόσα λεπτά αναμένεται να αγωνιστεί ο Έλληνας μεσοεπιθετικός, τονίζει ωστόσο την προοπτική συντηρητικής χρησιμοποίησής του, ενώ αναφέρει μάλιστα πως πριν την διακοπή, ο προπονητής της Ντόρτμουντ Νίκο Κόβατς επικοινώνησε με τους ομοσπονδιακούς προπονητές και των 20 ποδοσφαιριστών της Ντόρτμουντ που κλήθηκαν στις εθνικές τους ομάδες.

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