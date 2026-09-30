«Η χρυσή γενιά της Ελλάδας έρχεται για τους Οράνιε» - Ποιους Έλληνες παίκτες «φοβούνται» οι Ολλανδοί

Αφιέρωμα στην Εθνική μας ομάδα ενόψει της αυριανής (01/10, 21:45) αναμέτρησης της Ελλάδας με την Εθνική Ολλανδίας κάνει Ολλανδική ιστοσελίδα, χαρακτηρίζοντας το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα ως «χρυσή γενιά της Ελλάδας», ενώ ξεχωρίζει και ορισμένους παίκτες σε κάθε θέση που μπορούν να πληγώσουν τους «Οράνιε».

Το elfvoetbal τονίζει πως «Η Ελλάδα βρίσκεται σε έκσταση» λέγοντας πως όλοι οι Έλληνες περίμεναν με φοβερή ανυπομονησία να ξεκινήσουν οι υποχρεώσεις των Εθνικών ομάδων, ενώ στάθηκαν και στις μεταγραφές αρκετών διεθνών ποδοσφαιριστών μέσα στο καλοκαίρι σε κορυφαία Ευρωπαϊκά κλαμπ.

Το δημοσίευμα αναφέρει πως οι «Οράνιε» έχουν προειδοποιηθεί για τη φοβερή κατάσταση στην οποία βρίσκεται η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ενώ θεωρούν πως «οι Έλληνες θα ξεκινήσουν τον αγώνα εναντίον της Ολλανδίας με τεράστια αυτοπεποίθηση» και παραθέτουν μια λίστα ορισμένων παικτών που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή.

Το αφιέρωμα των Ολλανδών ξεκινά με τον Τζολάκη, ο οποίος είναι σε φοβερή κατάσταση και έχει ξεκινήσει με το «δεξί» τη ζωή στην Πρεμιερ Λιγκ. Στους αμυντικούς στέκονται στην εμπειρία του Τσιμίκα ο οποίος αγωνίζεται εδώ και χρόνια στην Λίβερπουλ αλλά και στον Ντίνο Μαυροπάνο, ο οποίος έχει περισσότερες από 40 εμφανίσεις με την Εθνική και αγωνίζεται σταθερά στη Γουεστ Χαμ.

Στη μεσαία γραμμή, ειδική μνεία κάνουν στον Χρήστο Ζαφείρη τον οποίο θεωρούν «αναπόσπαστο κομμάτι της ελληνικής μεσαίας γραμμής» και κάνουν λόγο για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος συνδυάζει την αντοχή με την τεχνική, ενώ την «τιμητική του» έχει και ο συμπαίκτης του Τζολάκη στη Χαλ, Χρήστος Μουζακίτης, ο οποίος δεν έχει αγωνιστεί ακόμα σε αυτές τις αναμετρήσεις του Nations League, ωστόσο οι Ολλανδοί τον χαρακτηρίζουν ως «ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα της χώρας».

Οι Ολλανδοί από τους μεσοεπιθετικούς της ομάδας του Γιοβάνοβιτς ξεχωρίζουν τους τρεις «συνήθεις ύποπτους» Τζόλη, Καρέτσα και τον μεγάλο άτυχο της σεζόν, Γιάννη Κωνσταντέλια. Αντίστοιχα, από επιθετικούς οι Ολλανδοί ξεχωρίζουν τους 4 από τους 5 σέντερ φορ που έχει καλέσει ο Γιοβάνοβιτς, αφήνοντας εκτός μόνο τον Αντρέα Τετέι.