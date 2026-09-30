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Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ανανεώνει ο Πάβλοβιτς με τη Μίλαν

Η Μίλαν συμφώνησε με τον Στράνιγια Πάβλοβιτς για τρία επιπλέον χρόνια. 

Αντίπαλοι Ολυμπιακού: Ανανεώνει ο Πάβλοβιτς με τη Μίλαν
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Στο δυναμικό της Μίλαν αναμένεται να παραμείνει για αρκετά ακόμη χρόνια ο Στράνιγια Πάβλοβιτς, καθώς ο σύλλογος του Μιλάνου έφτασε σε συμφωνία με τον Σέρβο διεθνή στόπερ για την επέκταση του συμβολαίου του.

Το υπάρχον συμβόλαιο του 25χρονου αμυντικού έχει ισχύ έως τον Ιούνιο του 2028, ωστόσο η Μίλαν έχει αποφασίσει να συνεχίσει τη συνεργασία της μαζί του και να μην εξετάσει το ενδεχόμενο παραχώρησής του. Αυτό αναφέρει σε σχετικό δημοσίευμά της η «Gazzetta dello Sport».

Ο Πάβλοβιτς προέρχεται από μια θετική περσινή αγωνιστική περίοδο, έχοντας καταγράψει τρία γκολ και μία ασίστ σε 28 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Στη φετινή σεζόν έχει μέχρι στιγμής μία ασίστ σε έξι εμφανίσεις.

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Η νέα συμφωνία προβλέπει την επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών για τρία ακόμη χρόνια, με το νέο συμβόλαιο του Στράνιγια Πάβλοβιτς να έχει διάρκεια έως το καλοκαίρι του 2031.

Η Μίλαν είναι προσεχή αντίπαλος του Ολυμπιακού στην League Phase του Europa League. Οι Ιταλοί θα ταξιδέψουν στον Πειραιά στις 26 Νοεμβρίου όπου στις 19:45 θα αντιμετωπίσουν τους «ερυθρόλευκους» για την 5η αγωνιστική.

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