ΑΕΚ: Πάνω από 9.000 «κιτρινόμαυροι» στην Αγγλία για τα ματς με Σαχτάρ και Μάντσεστερ Σίτι!

«Τρέλα» από τους φίλους της «Ένωσης» για τις επόμενες αναμετρήσεις της στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.

Σε διάστημα μόλις έξι ημέρων, πάνω από 9.000 εισιτήρια έχουν ήδη διατεθεί στους «κιτρινόμαυρους» οπαδούς για τα εκτός έδρας ματς στην Αγγλία, με τη Σαχτάρ Ντόνετσκ και τη Μάντσεστερ Σίτι.

Η αρχή θα γίνει στις 14 Οκτωβρίου στο «Στάμφορντ Μπριτζ», όπου η ΑΕΚ θα αντιμετωπίσει τη Σαχτάρ για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Περίπου 6.000 εισιτήρια έχουν ήδη εξαντληθεί, ενώ καταβάλλονται προσπάθειες για την εξασφάλιση επιπλέον θέσεων.

Σε περίπτωση που υπάρξει δυνατότητα για περισσότερα εισιτήρια, η παρουσία των φίλων της ΑΕΚ στο Λονδίνο αναμένεται να μεγαλώσει ακόμη περισσότερο, καθώς η κινητοποίηση είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Έξι ημέρες αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου, η Ένωση θα βρεθεί στο «Έτιχαντ» για την αναμέτρηση με τη Μάντσεστερ Σίτι. Τα περίπου 3.000 εισιτήρια που τέθηκαν στη διάθεση των φίλων της ΑΕΚ έκαναν φτερά μέσα σε μόλις μία ώρα, με την ΠΑΕ να προσπαθεί και σε αυτή την περίπτωση να εξασφαλίσει επιπλέον θέσεις. Στο Μάντσεστερ, όμως, τα περιθώρια για σημαντική αύξηση των διαθέσιμων εισιτηρίων είναι πιο περιορισμένα.

Με τα υπάρχοντα δεδομένα, περισσότεροι από 9.000 φίλοι της «Ένωσης» έχουν ήδη εξασφαλίσει θέση στα δύο παιχνίδια, ενώ ο αριθμός μπορεί να ξεπεράσει τις 10.000 εφόσον προκύψουν επιπλέον εισιτήρια.

Στην κινητοποίηση συμμετέχουν φίλοι της ΑΕΚ τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Μάλιστα, η κοντινή ημερομηνία των δύο αγώνων επιτρέπει σε αρκετούς να συνδυάσουν Λονδίνο και Μάντσεστερ σε ένα ταξίδι, προμηνύοντας έντονη «κιτρινόμαυρη» παρουσία και στα δύο γήπεδα.