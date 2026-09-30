Ο Εντζάι ήταν ο «Δούρειος Ίππος» του Ολυμπιακού κόντρα στη Ζάλγκιρις

Η απόκτηση Μοντέρο, ΜακΙντάιρ, δίπλα στους Φουρνιέ και Βεζένκοφ, σίγουρα είχαν προκαλέσει ενθουσιασμό στους φίλους του Ολυμπιακού και όχι άδικα. Φέτος, ο Ολυμπιακός αναβάθμισε το επιθετικό του ταλέντο, έχοντας παραπάνω από έναν παίκτες που μπορούν να βάλουν τη μπάλα στο παρκέ και να δημιουργήσουν για τον εαυτό τους.

Ωστόσο, ο κόουτς Μπαρτζώκας φρόντισε να κρατήσει ισορροπίες, καθώς μετά την αποχώρηση Πίτερς, δόθηκε η ευκαιρία στον Ολυμπιακό να προσθέσει κάτι διαφορετικό στη θέση «4». Κάτι, που να προσφέρει μια διαφορετική οντότητα στο παιχνίδι της ελληνικής ομάδας. Η προσθήκη του Εντζάι παραξένεψε πολλούς, ακόμη και εμάς τους ίδιους, ωστόσο ο κόουτς είχε κάτι πολύ συγκεκριμένο στο μυαλό του.

Τα πρώτα στοιχεία του Εντζάι που δίνουν στον Ολυμπιακό το κάτι διαφορετικό

Ο Εντζάι είναι ένα πρότζεκτ που έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και στη μηχανή του Ολυμπιακού θα είναι ένα σημαντικό «γρανάζι» και φυσικά η ενδεχόμενη απόκτηση παίκτη στο «3» - «4» δεν σημαίνει απαραίτητα ότι μπορεί να τον «κάψει».

Ο Σενεγαλέζος δείχνει να «κουμπώνει» τόσο με τον Χολ, όσο και με τον Ταϊρίκ Τζόουνς και παρόλο την αδυναμία του στο σουτ, η κίνηση του μακρυά από τη μπάλα, σε συνδυασμό με το spacing που δημιουργούν οι Φουρνιέ - Μοντέρο - Ντόρσεϊ, τον βοηθά. Στον Ολυμπιακό μας έδειξε και την ικανότητα του στην πάσα, αφού οι καταστάσεις high-low με Εντζάι και Χολ-Τζόουνς έχουν μπει στο playbook του Γιώργου Μπαρτζώκα.

Αυτό ήταν κάτι που με τον Πίτερς δεν το υπηρετούσε, καθώς ο Αμερικανός sharp-shooter της Μιλάνο, είχε εξαιρετικές τοποθετήσεις - κυρίως - περιφερειακά. Φυσικά και δεν συγκρίνουμε τους δύο παίκτες, μιλάμε ξεκάθαρα για επιλογές τακτικής.

Ένα από αυτά που πρόσθεσε ο Ολυμπιακός με τον Εντζάι, είναι η κατάσταση pick and roll από τη θέση «4», εκμεταλλευόμενος την αθλητικότητα και τη σπιρτάδα του απέναντι σε αντίπαλα «τεσσάρια».

Για παράδειγμα, απέναντι στον Σλίβα, ένα εντελώς διαφορετικό «4αρι» από τον Τουμπέλις, του οποίου η δύναμη έκανε σημαντική ζημιά στον Ολυμπιακό, ο Εντζάι εκμεταλλεύτηκε τη διαφορά και στη ταχυδύναμη και στην αθλητικότητα. Γενικότερα ο Γιώργος Μπαρτζώκας ήταν προσανατολισμένος να «χτυπήσει» αυτή την κατάσταση, δίνοντας τα picks και τα rolls στον Σενεγαλέζο, έχοντας ως δεύτερο επιθετικό πόλο στα κοψίματα τον Χολ.

H διαφορά με Μοντέρο - Φουρνιέ

Ο Ολυμπιακός έχει ένα τεράστιο πλεονέκτημα στον άσσο φέτος και αυτό λέγεται «Μοντέρο». Απέναντι στον Μοντέρο, η αντίπαλη άμυνα δύο από τις βασικές επιλογές είναι να παίξει hard hedge ή αλλαγές. Η Ζάλγκιρις στην παρακάτω φάση έπαιξε «shadow» (=σκιά), δηλαδή ο αμυντικός του Μοντέρο τον ακολούθησε από πίσω στο σκριν.

Στη συγκεκριμένη φάση, ο Ολυμπιακός έχει πληθώρα επιλογών, καθώς έχει «χτίσει» συγκεκριμένους αυτοματισμούς. Ο Εντζάι έχει δώσει το pick και έχει κάνει roll στο καλάθι, η άμυνα που έχει παίξει ο αμυντικός του Μοντέρο είναι σκιά, με τον Τουμπέλις να είναι ανάμεσα στον παίκη του (Εντζάι) και στον Μοντέρο, ώστε να «κόψει» πάσα στον Εντζάι και το drive του Μοντέρο.

Ταυτόχρονα, Χολ και Εντζάι έχουν βάλει στη μέση τον Βαλαντσιούνας και ο Μοντέρο έχει επιλογή πάσας στον Εντζάι για να τελειώσει τη φάση όπως και έγινε. Εναλλακτικά, υπήρχε και η εισαγωγική στον Χολ, για να δώσει εκείνος την ασίστ στον Εντζάι.

Όμως, έχει σημασία να δείξουμε την κατάληξη της συγκεκριμένης φάσης γιατί έχει ενδιαφέρον.

Ο Μοντέρο προσπάθησε να δώσει λόμπα στον Εντζάι για να την καρφώσει με alley-oop, κάτι που δεν έγινε. Ο Σενεγαλέζος όμως, την πήρε στον αέρα και την κατέβασε. Θεωρητικά το πλεονέκτημα έχει χαθεί, όμως ενεργεί γρήγορα και με όπλο την καλή του τοποθέτηση, τελείωσε τη φάση.

Προφανώς και δεν θέλουμε να παρουσιάσουμε τον Εντζάι ως το καλύτερο 4άρι του Ολυμπιακού ή να συμπεράνουμε από την πρώτη αγωνιστική πως ο Ολυμπιακός θα παίζει καλύτερα με τον Εντζάι. Αυτό που θέλουμε να παρουσιάσουμε είναι τον τρόπο τακτικής διαχείρισης του Σενεγαλέζου από τον Γιώργο Μπαρτζώκα.

Όλα αυτά όμως, έγιναν γιατί ο Ολυμπιακός φέτος διαθέτει έναν παίκτη στον άσσο σαν τον Μοντέρο, που μπορεί να εκτελέσει γρήγορα μετά από ντρίπλα. Ενώ, ακριβώς δίπλα του έχει τον Φουρνιέ, που σημαίνει ότι ο αμυντικός του Γάλλου δεν μπορεί να δώσει βοήθεια, βελτιώνοντας το spacing (=αποστάσεις) του Ολυμπιακού.

Εν κατακλείδι, ο Ολυμπιακός φαίνεται πως βγάζει συγκεκριμένα πράγματα μέσα στο παρκέ με τον Σενεγαλέζο και καταλαβαίνουμε τον λόγο απόκτησης από τους Πειραιώτες.