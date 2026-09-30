Ολυμπιακός: Σενάρια για Καλιμουέντο από Νότιγχαμ για τον Γενάρη

Στο «στόχαστρο» του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Αρνό Καλιμουέντο, με τον 24χρονο επιθετικό να εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής ομάδας στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, καθώς δεν έχει καταφέρει να αποκτήσει σταθερό ρόλο στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Γάλλος φορ, που έχει ρίζες από το Κονγκό, μετακόμισε στην Αγγλία το καλοκαίρι του 2025, όταν η Νότιγχαμ Φόρεστ κατέβαλε 30 εκατομμύρια ευρώ στη Ρεν για την απόκτησή του. Παρά τη σημαντική επένδυση, μέχρι στιγμής δεν έχει καταφέρει να εξασφαλίσει τον χρόνο συμμετοχής που θα επιθυμούσε, με την παρουσία του στην Premier League να είναι περιορισμένη.

Μάλιστα, από την έναρξη της φετινής αγωνιστικής περιόδου έχει αγωνιστεί μόλις δύο φορές, ενώ στην αναμέτρηση με τη Λιντς χρησιμοποιήθηκε ως αλλαγή και πήρε λίγα λεπτά συμμετοχής.

Όπως αναφέρει το «Africa Foot», ο Ολυμπιακός έχει στραμμένο το βλέμμα του στην περίπτωση του Καλιμουέντο και δεν αποκλείεται να κινηθεί για την απόκτησή του τον Ιανουάριο. Το σενάριο που εξετάζεται αφορά δανεισμό μέχρι το τέλος της αγωνιστικής περιόδου, ενώ το κοινό ιδιοκτησιακό καθεστώς των δύο συλλόγων ενδέχεται να λειτουργήσει ως παράγοντας που θα διευκολύνει τις διαδικασίες.

Οι «ερυθρόλευκοι», πάντως, δεν είναι η μοναδική ομάδα που φέρεται να ενδιαφέρεται για τον Γάλλο επιθετικό. Στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκεται, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες και η Άιντραχτ Φρανκφούρτης, όπου αγωνίστηκε την περσινή σεζόν ως δανεικός από τους Άγγλους με τους Γερμανούς να εξετάζουν επίσης την προοπτική να τον αποκτήσουν με τη μορφή δανεισμού.

Ο Καλιμουέντο αποτελεί προϊόν των ακαδημιών της Παρί Σεν Ζερμέν και έχει συμβόλαιο με τη Νότιγχαμ Φόρεστ έως το καλοκαίρι του 2030. Η χρηματιστηριακή του αξία υπολογίζεται στα 25 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ετήσιες απολαβές του ανέρχονται στα 3,6 εκατομμύρια ευρώ.

Οι εξελίξεις αναμένονται το προσεχές διάστημα, όταν και θα γίνει πιο ξεκάθαρο αν ο Καλιμουέντο θα αποχωρήσει προσωρινά από τη Νότιγχαμ Φόρεστ και ποια θα είναι η επόμενη ομάδα του. Ο Ολυμπιακός αποτελεί έναν από τους πιθανούς προορισμούς του, έχοντας ήδη στραμμένη την προσοχή του στην περίπτωσή του.