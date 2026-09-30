Βλαχοδήμος: «Αδιαμφισβήτητα βασικός στη Σεβίλλη αλλά στον πάγκο της Ελλάδας» γράφουν οι Ισπανοί

Ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος σε αυτή την διακοπή των Εθνικών ομάδων έχει βρεθεί σε μια ιδιαίτερη κατάσταση, καθώς είναι αδιαμφισβήτητα η πρώτη επιλογή κάτω από την εστία της Σεβίλλης στη La Liga ωστόσο στην Εθνική Ελλάδας έχει χάσει τη θέση του ως βασικός.

Το συγκεκριμένο γεγονός σχολιάστηκε από τους Ισπανούς με την «ESTADIO Deportivo» να αναφέρεται στα διαφορετικά δεδομένα που αντιμετωπίζει ο Έλληνας τερματοφύλακας στον σύλλογό του αλλά και στην Εθνική ομάδα.

Ο Βλαχοδήμος έχει καθιερωθεί από την προηγούμενη σεζόν στην Σεβίλλη και θεωρείται εκ των ηγετών της ομάδας όπως αναφέρει και το δημοσίευμα, με αποτέλεσμα να προχωρήσουν στην ανανέωση του δανεισμού του, ενώ ακόμα και η μεταγραφή του Φραν Γκονθάλεθ δεν επηρέασε τον χρόνο συμμετοχής του.

Ωστόσο, ο Έλληνας τερματοφύλακας στα τελευταία δύο παιχνίδια του Nations League έχασε τη θέση του στην 11αδα από τον Κωνσταντή Τζολάκη, ο οποίος βρίσκεται σε εξαιρετική φόρμα στο ξεκίνημα της Premier League με τη Χαλ και κατάφερε να κρατήσει και ανέπαφη την εστία του στο τεράστιο διπλό απέναντι στην Γερμανία το βράδυ της Κυριακής.

Σύμφωνα με το Ισπανικό δημοσίευμα βέβαια, αυτή η αλλαγή στην ιεραρχία των τερματοφυλάκων της Εθνικής ευνοεί ιδιαίτερα τη Σεβίλλη καθώς ο περιορισμένος χρόνος συμμετοχής του Βλαχοδήμου περιορίζει την σωματική του καταπόνηση και ως εκ τούτου και τις πιθανότητές του να τραυματιστεί.

Έτσι, ο Ισπανικός σύλλογος μπορεί να υπολογίσει πως ο Έλληνας τερματοφύλακας θα επιστρέψει υγιής στις υποχρεώσεις του και θα έχει και περαιτέρω κίνητρο να αγωνιστεί ακόμη καλύτερα για να κερδίσει τη θέση του πίσω στην Εθνική