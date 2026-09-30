Παναθηναϊκός AKTOR - Βιλερμπάν: «Πληγωμένος» για το 2 στα 2 στο σπίτι του - Η ώρα και το κανάλι

Η πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν για την EuroLeague συνεχίζεται σήμερα (30/9) με το δεύτερος μέρος της 2ης αγωνιστικής.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR είναι «πληγωμένος» αγωνιστικά και ψυχολογικά, μιας και προέρχεται από την ήττα στο ελληνικό Super Cup από τον ΠΑΟΚ, ενώ είδε και τις κομβικές απουσίες να αυξάνονται.

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, υπέστη μυικό σπασμό στον δεξί προσαγωγό και προστέθηκε στη λίστα των τραυματιών, μαζί με τους Κέντρικ Ναν, Κώστα Σλούκα, Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Μουσταφά Φαλ.

Oι παίκτες του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς επικράτησαν με 91-72 της Παρί στην πρεμιέρα και τώρα περιμένουν την ομάδα του Τόνι Πάρκερ στο Telekom Center Athens.

Η Βιλερμπάν μπήκε με το... δεξί στη Euroleague, νικώντας εντός έδρας με 84-74 την επόμενη αντίπαλο των «πρασίνων» (σ.σ. 3η αγωνιστική), Μακάμπι Τελ Αβίβ.

Ο 36χρονος φόργουορντ, Τζέι Κράουντερ, με σπουδαία θητεία στο ΝΒΑ, είχε σημειώσει 19 πόντους κόντρα στους Ισραηλινούς με 4/5 τρίποντα! Ο Αυστραλός ΝΒΑερ Πάτι Μιλς είχε πετύχει 15 πόντους με 3/6 τρίποντα, ενώ 14 πόντους σημείωσε ο Μαρκ-Όουεν Φότζο Ντάντα, μοιράζοντας και 5 ασίστ.

Ο έμπειρος σέντερ Τζόελ Μπόλομποϊ που έχει αγωνιστεί στον Ολυμπιακό αποτελεί αξιόπιστη λύση στη ρακέτα για τον γαλλικό σύλλογο που φέτος πιάνει υψηλά σκορ και έχει υψηλότερους στόχους στη Euroleague εν συγκρίσει με τα προηγούμενα χρόνια, όταν τερμάτιζε στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα.

Το πρόγραμμα της Τετάρτης (30/9)

21:05 Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπεσίκτας Novasports Start

21:15 Παναθηναϊκός AKTOR – Βιλερμπάν Novasports Prime