ΠΑΟΚ: Πρεμιέρα στο Παλατάκι απόψε με τη Μανρέσα για το Eurocup

Ο ΠΑΟΚ μετά τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις στο Ελληνικό Supercup νικώντας στον ημιτελικό και χάνοντας στο καλάθι με σοβαρά παράπονα από τη διαιτησία στον τελικό από τον Ολυμπιακό, ετοιμάζεται για την Ευρωπαϊκή του πρεμιέρα στο «Παλατάκι».

«Ο Δικέφαλος του Βορρά» θέλει να ξεκινήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Eurocup απέναντι στη Μανρέσα και να δείξει πως έχει αλλάξει επίπεδο και είναι έτοιμος να πρωταγωνιστήσει.

Το πρώτο τζάμπολ του ΠΑΟΚ στο Eurocup θα γίνει στο «Παλατάκι» στις 19:30 στο Nova Sports 4.

Sold out το «Παλατάκι»

Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, το απόγευμα της Τετάρτης (30/09) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup, εξαντλήθηκαν, με το Παλατάκι να αναμένεται κατάμεστο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε διαθέσει 6.000 εισιτήρια διαρκείας, τα οποία είχαν επίσης φύγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, τα κάτι λιγότερα από 3.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για την πρεμιέρα απέναντι στην ισπανική ομάδα έγιναν ανάρπαστα.

Έτσι, το Παλατάκι θα είναι sold out στην αναμέτρηση της Τετάρτης (19:30), με περίπου 9.000 φίλους του ΠΑΟΚ να αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΡέιΚουαν Γκρέι, όχι όμως και τον Νίκο Χουγκάζ.

Παράλληλα, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον οποίο έχει υπάρξει συμφωνία σε όλα, αναμένεται να φτάσει μέχρι την Πέμπτη (01/10) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις.

Πρόβλημα στη Μανρέσα

Μεγάλη ταλαιπωρία για τη Μανρέσα ενόψει της πρεμιέρας της ισπανικής ομάδας στο EuroCup κόντρα στον ΠΑΟΚ (30/09, 19:30), καθώς η κακοκαιρία που πλήττει τις τελευταίες ώρες την Βαρκελώνη οδήγησε σε ακύρωση της πτήσης της για την Ελλάδα.

Η αποστολή των Ισπανών είχε προγραμματιστεί να πετάξει στις 16:30 με προορισμό την Αθήνα (20:20) και από εκεί να μεταβεί αεροπορικώς στη Θεσσαλονίκη.

Ωστόσο, τα έντονα καιρικά φαινόμενα δεν επέτρεψαν την αναχώρηση του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα οι Καταλανοί να μείνουν καθηλωμένοι στο αεροδρόμιο.

Με επίσημη τοποθέτησή της, η Μανρέσα επιβεβαίωσε τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την εύρεση εναλλακτικής λύσης, σημειώνοντας πως «αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πότε θα μπορέσει να φτάσει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη».

Η άφιξη της ομάδας του Ντιέγκο Οκάμπο εντός της ημέρας θεωρείται πλέον εξαιρετικά απίθανη, με το πιο πιθανό σενάριο αυτή τη στιγμή να έχει τη Μανρέσα να καταφθάνει την ημέρα του τζάμπολ στη συμπρωτεύουσα.