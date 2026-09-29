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ΠΑΟΚ: Αμόκ από τον κόσμο - Sold out η πρεμιέρα στο EuroCup με Μανρέσα

Εξαντλήθηκαν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του ΠΑΟΚ στο EuroCup κόντρα στην ισπανική ομάδα το απόγευμα της Τετάρτης (30/09, 19:30), με περίπου 9.000 φίλους του «Δικέφαλου» να αναμένονται στο γήπεδο.

ΠΑΟΚ: Αμόκ από τον κόσμο - Sold out η πρεμιέρα στο EuroCup με Μανρέσα
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Τα εισιτήρια για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Μανρέσα, το απόγευμα της Τετάρτης (30/09) στο πλαίσιο της πρώτης αγωνιστικής του EuroCup, εξαντλήθηκαν, με το Παλατάκι να αναμένεται κατάμεστο.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» είχε διαθέσει 6.000 εισιτήρια διαρκείας, τα οποία είχαν επίσης φύγει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Ταυτόχρονα, τα κάτι λιγότερα από 3.000 εισιτήρια που τέθηκαν σε κυκλοφορία για την πρεμιέρα απέναντι στην ισπανική ομάδα έγιναν ανάρπαστα.

Έτσι, το Παλατάκι θα είναι sold out στην αναμέτρηση της Τετάρτης (19:30), με περίπου 9.000 φίλους του ΠΑΟΚ να αναμένεται να δώσουν το «παρών».

Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Αντρέα Τρινκιέρι αναμένεται να έχει στη διάθεσή του τον ΡέιΚουαν Γκρέι, όχι όμως και τον Νίκο Χουγκάζ.

Παράλληλα, ο Ντονάτας Μοτιεγιούνας, με τον οποίο έχει υπάρξει συμφωνία σε όλα, αναμένεται να φτάσει μέχρι την Πέμπτη (01/10) στη Θεσσαλονίκη, προκειμένου να ξεκινήσει προπονήσεις.

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