· Ιταλία

Υπέροχη κίνηση του Καλαφιόρι: Χάρισε την φανέλα του σε πιτσιρικά και τον «τρέλανε» - Βίντεο

Με μια απλή κίνηση ο Καλαφιόρι έδωσε μεγάλη χαρά σε έναν μικρό φίλαθλο της Τουρκίας 

Υπέροχη κίνηση του Καλαφιόρι: Χάρισε την φανέλα του σε πιτσιρικά και τον «τρέλανε» - Βίντεο
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, Ρικάρντο Καλαφιόρι, ο οποίος μετά τη λήξη της θριαμβευτικής εκτός έδρας νίκης της Ιταλίας με 1-4 επί της Τουρκίας, έδωσε τη φανέλα του σε έναν πιτσιρικά με την αντίδραση του μικρού να «λιώνει» καρδιές.

Ο Καλαφιόρι δεν χρησιμοποιήθηκε στην εμφατική νίκη των «Ατζούρι», αλλά μετά το τελευταίο σφύριγμα ένας μικρός φίλαθλος της Τουρκίας πλησίασε τον αμυντικό και του ζήτησε τη φανέλα του. Τότε ο Καλαφιόρι χωρίς δισταγμό του την έδωσε και μια με απλή του κίνηση, χάρισε στον πιτσιρικά μια ανάμνηση ζωής.

Ο μικρός μόλις πήρε την φανέλα ξεκίνησε αρχικά να χοροπηδάει και στη συνέχεια έπεσε στα γόνατα και αγκάλιασε τον Καλαφιόρι για να τον ευχαριστήσει, χωρίς να μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε συμβεί.

Δείτε την όμορφη στιγμή:

COMMENTS
LATEST NEWS
13:24 ΣΠΟΡ

Αγραπιδάκης: «Eυλογημένος που βρίσκομαι στον Παναθηναϊκό»

13:22 ΣΠΟΡ

Βρανόπουλος: «Να πάμε ένα βήμα παραπέρα και φέτος - Έχουμε πολλά να δούμε»

13:20 EUROLEAGUE

Ζαλγκίρις – Ολυμπιακός: Πού θα δείτε τη μάχη του Κάουνας για τη Euroleague

13:18 ΣΠΟΡ

Στέφανος Τσιτσιπάς: Έμαθε αντίπαλο για το Japan Open

13:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Σεισμός» στην Τουρκία: Χειροπέδες στον αρχιδιαιτητή - Τι ερευνούν οι αρχές

12:58 SUPER LEAGUE

AEK: Η συνάντηση του Μάρκο Νίκολιτς με το Δίκτυο Ακαδημιών της «Ένωσης»

12:37 BET ON

Διπλή αγωνιστική στη Euroleague και πρεμιέρα στο EuroCup με αμέτρητες αγορές από το ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ

12:31 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

«Βολές» FIFA κατά UEFA: «Εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά του Ινφαντίνο»

12:21 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ζιντάν: «Ζαλίζουν» τα χρήματα που παίρνει για κάθε μέρα που κάθεται στον πάγκο της Εθνικής Γαλλίας

12:09 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ο Ιταλός Γκουίντα θα διευθύνει το Ελλάδα - Ολλανδία

11:58 EUROLEAGUE

Euroleague: Η Μπασκόνια ενίσχυσε τη front line της με τον Μάρσιο Σάντος

11:56 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ολλανδίας: Η ασυνήθιστη επιλογή του Τσάβι που έχει μπερδέψει πολλούς ποδοσφαιριστές του

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας