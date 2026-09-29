Υπέροχη κίνηση του Καλαφιόρι: Χάρισε την φανέλα του σε πιτσιρικά και τον «τρέλανε» - Βίντεο

Σε μια πολύ όμορφη κίνηση προχώρησε ο ποδοσφαιριστής της Άρσεναλ και διεθνής με την Εθνική Ιταλίας, Ρικάρντο Καλαφιόρι, ο οποίος μετά τη λήξη της θριαμβευτικής εκτός έδρας νίκης της Ιταλίας με 1-4 επί της Τουρκίας, έδωσε τη φανέλα του σε έναν πιτσιρικά με την αντίδραση του μικρού να «λιώνει» καρδιές.

Ο Καλαφιόρι δεν χρησιμοποιήθηκε στην εμφατική νίκη των «Ατζούρι», αλλά μετά το τελευταίο σφύριγμα ένας μικρός φίλαθλος της Τουρκίας πλησίασε τον αμυντικό και του ζήτησε τη φανέλα του. Τότε ο Καλαφιόρι χωρίς δισταγμό του την έδωσε και μια με απλή του κίνηση, χάρισε στον πιτσιρικά μια ανάμνηση ζωής.

Ο μικρός μόλις πήρε την φανέλα ξεκίνησε αρχικά να χοροπηδάει και στη συνέχεια έπεσε στα γόνατα και αγκάλιασε τον Καλαφιόρι για να τον ευχαριστήσει, χωρίς να μπορεί ακόμα να συνειδητοποιήσει πλήρως τι είχε συμβεί.

Δείτε την όμορφη στιγμή: