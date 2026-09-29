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Η GBL 2026 - 2027 προ των πυλών

Οι ελληνικές ομάδες ετοιμάζονται για τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή η αντίστροφη μέτρηση για το πρώτο τζάμπολ του πρωταθλήματος φτάνει στο τέλος της.

Η GBL 2026 - 2027 προ των πυλών
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Οι περισσότερες ομάδες της χώρας μας έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ του νέου πρωταθλήματος.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών με την ενίσχυση των ομάδων της Θεσσαλονίκης να υπόσχεται ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το Ιβανώφειο κόντρα στον Ηρακλή, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τους Vicos Falcons.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ

16:00 Κολοσσός – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας – Περιστέρι

17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός – Vicos Falkons

17: 30 Ηρακλής - Ολυμπιακός

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