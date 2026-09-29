Η GBL 2026 - 2027 προ των πυλών

Οι περισσότερες ομάδες της χώρας μας έχουν στρέψει την προσοχή τους στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις, αλλά την ίδια στιγμή το ελληνικό μπάσκετ ετοιμάζεται για το πρώτο τζάμπολ του νέου πρωταθλήματος.

Η νέα σεζόν είναι προ των πυλών με την ενίσχυση των ομάδων της Θεσσαλονίκης να υπόσχεται ένα ακόμα πιο εντυπωσιακό και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.

Ο πρωταθλητής Ολυμπιακός θα ξεκινήσει τις υποχρεώσεις του από το Ιβανώφειο κόντρα στον Ηρακλή, ενώ ο Παναθηναϊκός θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens τους Vicos Falcons.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής:

Σάββατο 3 Οκτωβρίου

15:00 Μύκονος – ΠΑΟΚ

16:00 Κολοσσός – Δόξα Λευκάδας

16:00 ΑΕΚ – Μαρούσι

17:00 Προμηθέας – Περιστέρι

17:30 Καρδίτσα – Άρης

Κυριακή 4 Οκτωβρίου

13:00 Παναθηναϊκός – Vicos Falkons

17: 30 Ηρακλής - Ολυμπιακός