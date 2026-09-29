Tudor: Το ρολόι που αγοράζεις όταν ξέρεις από ρολόγια

Είναι βέβαιο ότι υπάρχουν αρκετοί τρόποι για να καταλάβεις αν κάποιος ξέρει πραγματικά από ρολόγια. Ο πιο σίγουρος δεν είναι να κοιτάς τι φοράει, αλλά το γιατί το φοράει και η αλήθεια είναι πως το να αγοράσεις ένα ακριβό ρολόι είναι σχετικά εύκολο εφόσον διαθέτεις το μπάτζετ. Το να αποκτήσεις το σωστό ρολόι για σένα είναι άλλη ιστορία.

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Και κάπου εδώ μπαίνει στο κάδρο η Tudor

Για χρόνια υπήρχε είχε την κατάρα ως «η θυγατρική της Rolex» κάτι που και μόνο για λόγους προώθησης ήταν πολύ βολικό. Πλέον όμως είναι αρκετά ξεπερασμένο.

Γιατί η Tudor του 2026 δεν χρειάζεται να κρυφτεί πίσω από το οικογενειακό της δέντρο. Διαθέτει τη δική της σχεδιαστική γλώσσα, δικούς της Manufacture μηχανισμούς, μοντέλα με πιστοποίηση Master Chronometer από το METAS και μια συλλογή που μπορεί να σταθεί με αξιώσεις μπροστά σου χωρίς να σκεφτείς στιγμή ότι παίρνεις κάτι επειδή δεν μπορείς να αποκτήσεις ένα Rolex.

Δεν είναι Rolex με έκπτωση

Η ιστορία, βέβαια, εξηγεί γιατί η σύγκριση δεν θα σταματήσει ποτέ. Το 1926 το όνομα «The Tudor» καταχωρήθηκε στον Hans Wilsdorf, τον άνθρωπο πίσω από τη Rolex. Το 1946 δημιουργήθηκε η Montres Tudor S.A., με στόχο την αξιοπιστία και την τεχνογνωσία που συνδέονταν με τη Rolex, αλλά σε πιο προσιτό επίπεδο.

Κάπως έτσι γεννήθηκε και η ταμπέλα του «μικρού αδελφού». Μόνο που κάποια στιγμή τα αδέλφια μεγαλώνουν και χωρίς να το θέλουν μπαίνουν στο παιχνίδι των συγκρίσεων. Η σημερινή Tudor έχει πλέον ισχυρή προσωπικότητα για να κριθεί με τα δικά της μέτρα και το 2026 η γκάμα της το κάνει ακόμη πιο ξεκάθαρο.

Από το μικρό και πανέξυπνα σχεδιασμένο Black Bay 54 μέχρι το tool-watch DNA του Pelagos 39 και το πολύ πιο κλασικό Monarch.

Και η Rolex;

Προφανώς και η Rolex… είναι Rolex. Έχει διαφορετικό positioning, τεράστια αναγνωρισιμότητα και διαφορετική συμπεριφορά στην αγορά, ωστόσο, η σύγκριση δεν χρειάζεται να τελειώνει στο «ποιο είναι καλύτερο;» ή απλώς «ποιο είναι το αυθεντικό προϊόν;».

https://www.instagram.com/p/DdUc2wuEaR7/

Η Tudor που βιώνει αυτόν τον ωρολογιακό… ρατσισμό, προσφέρει σήμερα μηχανισμούς σε μεγάλο μέρος της συλλογής της, COSC πιστοποιήσεις, επιλεγμένα Master Chronometer μοντέλα και πενταετή μεταβιβάσιμη εγγύηση για τα νέα ρολόγια που πωλούνται από την 1η Ιανουαρίου 2020, χωρίς υποχρεωτική εγγραφή ή περιοδικούς ελέγχους, κάτι που δεν είναι μικρό.

Με λίγα λόγια Tudor δεν σημαίνει «Rolex μόνο φθηνότερη», αλλά μία μάρκα με δική της ταυτότητα και προσωπικότητα που πλέον έχει κάθε δικαίωμα να βγει από τη σκιά του μεγάλου της «αδερφού».