Άρης: Με... πανοπλία που γυαλίζει

Ο Άρης είναι από τις ομάδες που έκανε τη διαφορά στο φετινό μεταγραφικό παζάρι και με την επίτευξη συμφωνίας με τον Βασίλη Σπανούλη προβάλει ως ένας από τα φαβορί για την κατάληψη των πρώτων θέσεων της βαθμολογίας.

Αναλυτικά το αφιέρωμα της GBL στον Άρη:

«Στην τελική ευθεία πριν την έναρξη της Stoiximan GBL της σεζόν 2026-27 το Σάββατο 3 και την Κυριακή 4 Οκτωβρίου το www.gbl.com.gr συνεχίζει τα αφιερώματα στις 14 ομάδες του 34ου Επαγγελματικού Πρωταθλήματος με τον Άρη, για τον οποίο αρχίζει μια αγωνιστική περίοδος που συνοδεύεται από τις μεγαλύτερες προσδοκίες των τελευταίων ετών».

Όχι άδικα καθώς οι «κιτρινόμαυροι» δημιούργησαν μία ομάδα υψηλών προδιαγραφών, γεγονός που αυτόματα βάζει ψηλά και τον πήχη των απαιτήσεων. Ένα κράμα παικτών από το υψηλότερο ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο με «ενέσεις» από το ΝΒΑ. Τα «κλειδιά» αυτής της ομάδας πήρε ο Βασίλης Σπανούλης, που επιστρέφει στη Stoiximan GBL μετά τη διετία 2022-24.

Ο Άρης διατήρησε ένα μέρος του ρόστερ της περασμένης περιόδου το οποίο ενισχύθηκε από μία 10άδα νέων παικτών. Αυτοί που συνεχίζουν να φορούν τα κιτρινόμαυρα είναι οι Λευτέρης Μποχωρίδης, Ελάιζα Μήτρου-Λονγκ, Κώστας Αντετοκούνμπο, Βαγγέλης Πουλιανίτης, Γιώργος Τανούλης –έχασε ολόκληρη την περασμένη σεζόν λόγω τραυματισμού- και ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου που υπέγραψε το πρώτο επαγγελματικό συμβόλαιο του.

Η 10άδα των κινήσεων που έκανε ο Άρης έρχεται από πολλές «δεξαμενές». Από την ελληνική προήλθαν ο Βασίλης Τολιόπουλος που επιστρέφει έπειτα από ένα χρόνο απουσίας στο «Παλέ» και ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος που πέρασε την προηγούμενη σεζόν στην ΑΕΚ. Από την ευρωπαϊκή αγορά ο Άρης ενέταξε στο δυναμικό του τέσσερις παίκτες που, στην περασμένη σεζόν, αγωνίζονταν στην Euroleague. Πρόκειται για τους Νένο Ντιμιτρίεβιτς, Ματ Μόργκαν, Κεμ Μπιρτς και Στέφαν Γιόβιτς με τους δύο τελευταίους να επιστρέφουν στη χώρα μας.

Ο Καναδός σέντερ έπαιξε στον Ολυμπιακό της σεζόν 2016-17 ενώ ο Σέρβος γκαρντ πέρασε από τον Παναθηναϊκό της σεζόν 2021-22. Παράλληλα έκανε δικό του τον MVP των τελικών του Eurocup, Άνταμ Μοκόκα.

Κάτοικοι Θεσσαλονίκης είναι πλέον και τρεις αθλητές που ήρθαν στην Ελλάδα απευθείας από τις ΗΠΑ. Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο επιστρέφει έπειτα από επτά χρόνια στη Stoiximan GBL ενώ το ντεμπούτο τους ετοιμάζονται ο Τζερεμάια Ρόμπινσον-Ερλ και ο Ι Τζέι Λιντέλ.

«Από τα καλύτερα της Ευρώπης»

Βασίλης Σπανούλης (προπονητής): «Εύχομαι καλή χρονιά και υγεία και στον ΑΡΗ και σε όλες τις ομάδες. Εύχομαι να δούμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Πλέον, έχουν δυναμώσει όλες οι ομάδες. Έχουν εκτοξευθεί τα μπάτζετ πολλών ομάδων, όχι μόνο του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού.

Όλες οι ομάδες, ακόμα και οι πιο «μικρές» θεωρητικά, έχουν πάρα πολύ καλές ομάδες με πολύ καλά μπάτζετ. Έχουμε ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη κι αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για το μπάσκετ στην Ελλάδα.

Εύχομαι η ομάδα μου να έχει υγεία. Πρέπει να δουλέψουμε πολύ, έχουμε 11 καινούργιους παίκτες. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας για να φτάσουμε στο επίπεδο που θέλω, αλλά είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη δουλειά των παικτών μέχρι στιγμής και εύχομαι φέτος να πετύχουμε τον στόχο μας».

«Γεμάτο και με μεγάλη ποιότητα ρόστερ»

Λευτέρης Μποχωρίδης (αρχηγός): «Είμαστε ανυπόμονοι για την έναρξη του πρωταθλήματος. Φέτος η διοργάνωση αναμένεται να έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον των τελευταίων ετών, καθώς οι περισσότερες ομάδες ενισχύθηκαν και το επίπεδο ποιότητας και ανταγωνισμού αναμένεται σαφώς υψηλότερο.

Εμείς ενισχυθήκαμε σε μεγάλο βαθμό αυτό το καλοκαίρι και σαφώς έχουμε υψηλούς στόχους. Το ρόστερ είναι γεμάτο σε κάθε θέση και έχει μεγάλη ποιότητα.

Θέλουμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες νίκες μπορούμε και να τερματίσουμε όσο ψηλότερα γίνεται στο πρωτάθλημα, όπου έτσι κι αλλιώς όλα κρίνονται στα πλέι οφ. Εύχομαι να δούμε ένα καλό πρωτάθλημα, σε αθλητικά πλαίσια. Επίσης, υγεία σε όλους τους αθλητές».

Δείτε ΕΔΩ το ρόστερ του Άρη