Ρόμα: Κοστολογεί τον Μανού Κονέ στα 100 εκατομμύρια ευρώ

Πώς από τα 50 εκατομμύρια ευρώ που αξίωνε η Ρόμα το καλοκαίρι, διπλασίασε την τιμή του Κονέ μέσα σε έναν μήνα 

Ρόμα: Κοστολογεί τον Μανού Κονέ στα 100 εκατομμύρια ευρώ
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Η Τσέλσι θέλει στη χειμερινή μεταγραφική αγορά να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της, μετά την αποχώρηση του Εντσο Φερνάντες για τη Μάντσεστερ Σίτι. Στη λίστα του Τσάμπι Αλόνσο παραμένει και ο Μανού Κονέ, αλλά το περασμένο καλοκαίρι έχασε μοναδική ευκαιρία να τον αποκτήσει.

Ο 25χρονος Γάλλος διεθνής μέσος της Ρόμα έχει εντυπωσιάσει με τις εμφανίσεις του στην Ιταλία, ήταν βασικός με την εθνική ομάδα της χώρας του στο Μουντιάλ και παραμένει στις βασικές επιλογές του νέου κόουτς των «τρικολόρ», Ζινεντίν Ζιντάν.

Έχει συμβόλαιο με την ομάδα της Ρώμης μέχρι τον Ιούνιο του 2029 και το καλοκαίρι η ομάδα του Λονδίνου είχε την ευκαιρία να πάρει τα δικαιώματα του αντί 50 εκατ. ευρώ. Δεν το έπραξε όμως και σύμφωνα με ρεπορτάζ της ιταλικής αθλητικής εφημερίδας «La Gazzeta dello Sport» το κασέ του έχει πλέον εκτοξευτεί στα 100 εκατ. ευρώ, όπως διέρρευσε η ομάδα της Ρώμης!

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