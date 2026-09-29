Τραγωδία στην Καβάλα: Πέθανε ο 16χρονος ποδοσφαιριστής του Βύρωνα που είχε χτυπήσει στο κεφάλι

Ανείπωτη θλίψη επικρατεί στην Καβάλα αλλά και στον ποδοσφαιρικό κόσμο, καθώς ο 16χρονος ποδοσφαιριστής που τραυματίστηκε σοβαρά σε αγώνα στη Θάσο δεν τα κατάφερε και «έφυγε» από τη ζωή.

Ο νεαρός νοσηλευόταν σε κρίσιμη κατάσταση στο Νοσοκομείο Καβάλας μετά τον σοκαριστικό τραυματισμό του.

Το περιστατικό είχε σημειωθεί το μεσημέρι της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου όταν ο 16χρονος σε διεκδίκηση της μπάλας κοντά στη γραμμή του πλαγίου άουτ, έπεσε και χτύπησε άσχημα στο πίσω μέρους του κεφαλιού του στο τοιχίο της κερκίδας, με αποτέλεσμα να χάσεις τις αισθήσεις του.

Το παιχνίδι διακόπηκε και του προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες από τον γιατρό του αγώνα, ενώ ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ και λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης του αποφασίστηκε η άμεση διακομιδή του στο νοσοκομείο.

Η ανάρτηση του ΠΣ Καβάλας

«Με αβάσταχτη οδύνη και ανείπωτη θλίψη, η αθλητική οικογένεια του Βύρωνα Καβάλας αποχαιρετά ένα δικό της παιδί, τον ποδοσφαιριστή του Βύρωνα Β’ Gjana Asllan, τον Άνι μας, που έφυγε τόσο άδικα και πρόωρα από τη ζωή.

Σε αυτές τις δύσκολες στιγμές, εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του και συμμετέχουμε στο πένθος τους. Τους διαβεβαιώνουμε ότι δεν θα είναι μόνοι σε αυτή την τραγική δοκιμασία. Ο Βύρωνας Καβάλας πενθεί, έχασε ένα παιδί του. Καλό ταξίδι αγόρι μας, θα ζεις για πάντα στις καρδιές μας. Η διοίκηση, οι προπονητές, οι ποδοσφαιριστές και ολόκληρη η αθλητική σου οικογένεια στον Βύρωνα Καβάλας».