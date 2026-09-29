GBL: Η ΑΕΚ ποντάρει στην εμπειρία του Σάκοτα και στον βασικό κορμό – Ενίσχυση και «μπαμ» με Ερτέλ

Η ΑΕΚ ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν στην τέταρτη θέση της GBL και συνεχίζει με τον Σάκοτα στην τεχνική ηγεσία, διατηρώντας παράλληλα αρκετά από τα βασικά κομμάτια της ομάδας.

Στα «κιτρινόμαυρα» παραμένουν οι Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Κατσίβελης, Μπάρτλεϊ, Μπράουν, Φιζέλ, Σκορδίλης και Μπλιώνης, ενώ το ρόστερ ενισχύθηκε με παίκτες διαφορετικών ηλικιών και χαρακτηριστικών.

Σημαντική ήταν η επιστροφή των Γιαννούλη Λαρεντζάκη και Γιώργου Τσαλμπούρη στην ομάδα, έπειτα από επτά χρόνια, ενισχύοντας ακόμη περισσότερο το ελληνικό στοιχείο του ρόστερ. Στην Ελλάδα επέστρεψε κι ο Ντέρικ Ουίλιαμς, ο οποίος αναμένεται να αποτελέσει ένα από τα βασικά επιθετικά όπλα της ΑΕΚ, ενώ στην ομάδα προστέθηκε και ο φόργουορντ Λάντερς Νόλεϊ.

Στη θέση του σέντερ, ο Νέλι Τζούνιορ Τζόζεφ προέρχεται από εξαιρετική σεζόν στη Γαλλία, ενώ ο ΝτιΆντρε Πίκνεϊ, παρά το γεγονός ότι είναι μόλις 26 ετών, έχει ήδη αποκτήσει εμπειρίες από αρκετές διαφορετικές λίγκες. Παράλληλα, η ΑΕΚ φρόντισε να επενδύσει και σε νεότερους παίκτες, αποκτώντας τον Βασίλη Χαρτώνα και τον Σταύρο Γυμνόπουλο, οι οποίοι έχουν αγωνιστεί με τις μικρές Εθνικές ομάδες.

Η σημαντικότερη κίνηση της ΑΕΚ, ωστόσο, ήταν η απόκτηση του Τομά Ερτέλ. Ο Γάλλος γκαρντ αποτελεί μία μεταγραφή που ξεχωρίζει στο φετινό ρόστερ της Ένωσης, προσθέτοντας ακόμη περισσότερη εμπειρία και ποιότητα στην περιφέρεια της ομάδας.

«Πιο ανταγωνιστική από ποτέ η Stoiximan GBL»

Στο πλαίσιο του αφιερώματος που έκανε ο ΕΣΑΚΕ για την ΑΕΚ, φιλοξενήθηκαν δηλώσεις τόσο του Ντράγκαν Σάκοτα, όσο και του Δημήτρη Φλιώνη. Αναλυτικά:

Ντράγκαν Σάκοτα (προπονητής): «Καταρχάς, θα ήθελα από πλευράς μου να ευχηθώ υγεία σε όλους τους εμπλεκομένους με τη Stoiximan Basket League.

Σε ό,τι μας αφορά θέλω να πω, ότι θα προσπαθήσουμε για το καλύτερo. Πρώτα ο Θεός, όμως, να είμαστε καλά. Διότι ξεκινήσαμε με προβλήματα τραυματισμών. Το Πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό από ποτέ.

Τα μπάτζετ σε όλες τις ομάδες αυξήθηκαν. Και το δικό μας αυξήθηκε. Στην ΑΕΚ είμαστε μία οικογένεια πάντα και νομίζω, ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό στοιχείο πάνω στο οποίο πρέπει να κτίσουμε και να μπορέσουμε να διεκδικήσουμε στην Ελλάδα ό,τι μπορούμε.

Ετοιμαζόμαστε βεβαίως και για το Stoiximan Super Cup, αλλά προφανώς δεν θα έχουμε ακόμα το βαθμό ετοιμότητας που επιθυμούμε».

«Ξέρουμε την… συνταγή»

Δημήτρης Φλιώνης (αρχηγός): «Να ευχηθώ υγεία σε όλους τους αθλητές, και προπονητές και σε όλους όσοι συμμετέχουν στο Πρωτάθλημα. Ξέρουμε πολύ καλά ποια είναι η αποστολή μας. Ειδικά εφέτος, που έχουμε μπροστά μας ένα ανταγωνιστικό Πρωτάθλημα, με πολλές προκλήσεις.

Είμαστε η ΑΕΚ. Είμαστε υποχρεωμένοι να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό. Όπως έχω ξαναπεί, το να έχεις τον ίδιο προπονητή, ένα βασικό κορμό και νέα παιδιά με ταλέντο και όρεξη είναι μια συνταγή που έχει δείξει και η ιστορία ότι μας βοηθά.

Στο Stoiximan Super Cup θα κάνουμε όσοι παίκτες θα είμαστε παρόντες διότι έχουμε θέματα τραυματισμών ό,τι καλύτερο».