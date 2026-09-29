Euroleague: Η Μπασκόνια ενίσχυσε τη front line της με τον Μάρσιο Σάντος

Η Μπασκόνια ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Βραζιλιάνου ψηλού, Μάρσιο Σάντος, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Euroleague: Η Μπασκόνια ενίσχυσε τη front line της με τον Μάρσιο Σάντος
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Η ομάδα της Βιτόρια βρήκε τον ψηλό που αναζητούσε, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση του 23χρονου Βραζιλιάνου.

Η Μπασκόνια κινήθηκε για την κάλυψη της θέσης μετά την αποχώρηση του Άλεξ Λεν, ο οποίος είχε αποκτηθεί προκειμένου να πλαισιώσει τον Κένεθ Φαρίντ στη θέση του σέντερ, αλλά τελικά έφυγε πριν αγωνιστεί με τη φανέλα της Μπασκόνια.

Ο Σάντος έχει αγωνιστεί στην Ευρώπη με την Ουλμ τη σεζόν 2024/25 και τη Μακάμπι Τελ Αβίβ την περασμένη αγωνιστική περίοδο. Νωρίτερα είχε φορέσει τη φανέλα της βραζιλιάνικης Φράνκα, με την οποία κατέκτησε το Intercontinental Cup το 2023.

Ο 23χρονος ψηλός υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Μπασκόνια. Την περσινή σεζόν στη EuroLeague με τη Μακάμπι είχε κατά μέσο όρο 6,9 πόντους με 40% στο τρίποντο και 1,6 ριμπάουντ, σε κάτι περισσότερο από 14 λεπτά συμμετοχής ανά αγώνα. Επίσης, ο Σάντος αγωνίστηκε με τη Βραζιλίας στα πρόσφατα «παράθυρα» των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έχοντας 8,5 πόντους και 6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

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