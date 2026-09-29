«Βολές» FIFA κατά UEFA: «Εκστρατεία παραπληροφόρησης κατά του Ινφαντίνο»

Νέα διάσταση παίρνει η υπόθεση γύρω από το σχέδιο μεταφοράς των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου σε ειδική εταιρική δομή της FIFA, καθώς η UEFA επιδιώκει να συγκεντρώσει στοιχεία από τις Ηνωμένες Πολιτείες ενόψει πιθανής δικαστικής διαδικασίας στην Ελβετία.

Η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία είχε απευθυνθεί τον περασμένο μήνα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο των ΗΠΑ, ζητώντας άδεια για τη λήψη καταθέσεων και την προσκόμιση εγγράφων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε σχεδιαζόμενη ποινική προσφυγή στην Ελβετία κατά του προέδρου της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το σχέδιο για τη δημιουργία της FIFA Forward Enterprise (FFE), μέσω της οποίας θα μεταφέρονταν τα εμπορικά δικαιώματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Η συγκεκριμένη πρόταση έχει πλέον εγκαταλειφθεί.

Η απάντηση της FIFA στην UEFA

Η FIFA, απαντώντας τη Δευτέρα στο αίτημα της UEFA, απέρριψε τους ισχυρισμούς που περιλαμβάνονται στο σχετικό υπόμνημα της ευρωπαϊκής ομοσπονδίας. Όπως υποστήριξε, το κείμενο περιέχει «πολυάριθμες ψευδείς ή παραπλανητικές δηλώσεις» τόσο για την ίδια όσο και για τον Ινφαντίνο.

Παράλληλα, η Παγκόσμια Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία χαρακτήρισε αβάσιμη την υπόνοια ότι ο πρόεδρός της επιδίωξε προσωπικό όφελος μέσω της FFE.

Σύμφωνα με τη FIFA, η συγκεκριμένη πρόταση θα έπρεπε να εγκριθεί από τις ομοσπονδίες-μέλη και το Συμβούλιο της FIFA, ενώ η λειτουργία της FFE θα τελούσε υπό την εποπτεία των ίδιων οργάνων. Για τον λόγο αυτό, η FIFA απορρίπτει κατηγορηματικά οποιονδήποτε ισχυρισμό περί παραβίασης νόμου ή ηθικής αρχής από τον Ινφαντίνο.

Τι υποστηρίζει η UEFA

Από την πλευρά της, η UEFA έχει παρουσιάσει διαφορετική εκδοχή για τον τρόπο με τον οποίο προωθήθηκε το σχέδιο. Η ευρωπαϊκή ομοσπονδία υποστηρίζει ότι ο Ινφαντίνο επεξεργάστηκε την πρόταση με περιορισμένο κύκλο συμβούλων και επενδυτών, χωρίς να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες διακυβέρνησης της FIFA.

Με βάση τους ισχυρισμούς της UEFA, δεν υπήρξε η απαιτούμενη διαβούλευση με το Συμβούλιο της FIFA, τις περιφερειακές συνομοσπονδίες και τις εθνικές ομοσπονδίες-μέλη.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας συγκέντρωσης στοιχείων, η UEFA ζήτησε από αμερικανικό δικαστήριο να επιτρέψει τη λήψη αποδεικτικού υλικού από δύο οντότητες της FIFA που εδρεύουν στη Φλόριντα: τη FIFA (AMERICAS), Inc και τη FWC2026 US, Inc.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε δικαστικό επίπεδο, με τις δύο πλευρές να παρουσιάζουν εκ διαμέτρου διαφορετικές θέσεις για τη διαδικασία που ακολουθήθηκε γύρω από το σχέδιο της FIFA Forward Enterprise.