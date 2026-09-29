Το περασμένο Σαββατοκύριακο πραγματοποιήθηκε το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο Δικτύου Ακαδημιών ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27 σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σπάτα.

Το πρωί της Κυριακής (27/09), οι συμμετέχοντες στο σεμινάριο είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν την προπόνηση της ΑΕΚ και να συναντήσουν τον Μάρκο Νίκολιτς.

Ο Σέρβος τεχνικός καλωσόρισε τους εκπροσώπους του Δικτύου και των συνεργαζόμενων ακαδημιών και, μιλώντας μαζί τους, εξήρε τη δουλειά που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια στο Δίκτυο και δήλωσε βέβαιος ότι θα φέρει αποτελέσματα στο μέλλον.

Μίλησε επίσης για την αξιοποίηση των ποδοσφαιριστών της Ακαδημίας και για την ευκαιρία που έχουν κάποιοι από αυτούς να προπονούνται με την πρώτη ομάδα στο χρονικό διάστημα της διακοπής των πρωταθλημάτων.

Η κάμερα του ΑΕΚ TV ήταν εκεί και κατέγραψε όλα όσα είπε ο Σέρβος τεχνικός.