Στέφανος Τσιτσιπάς: Έμαθε αντίπαλο για το Japan Open

Την πρόκριση του στο κυρίως ταμπλό του Japan Open πανηγύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, ο οποίος πέτυχε τη δεύτερη νίκη στα προκριματικά στο 500άρι τουρνουά του Τόκιο.

Ο Έλληνας πρωταθλητής (No 44) επικράτησε του Αυστραλού Ρίνκι Χιτζικάτα (No 82) με 6-4 και 6-3. Ετσι έφθασε εύκολα στη νίκη σε μόλις 66 λεπτά και θα συνεχίσει την πορεία του στην ιαπωνική πρωτεύουσα.

Από τη σημερινή κλήρωση στο Τόκιο προέκυψε πως στον 1ο γύρο του τουρνουά ο Τσιτσιπάς θα παίξει κόντρα στον 27χρονο Αργεντινό, Τομάς Ετσεβέρι, Νο 30 στην παγκόσμια κατάταξη.

Αν πάρει το εισιτήριο για τον 2ο γύρο θα παίξει με τον νικητή του αγώνα Βασερό-Μπλοξ, ενώ ο πιθανότεροι αντίπαλοι του στα προημιτελικά είναι οι Αρτούρ Φις και Φράνσις Τιάφοου.