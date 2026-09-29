Στέφανος Τσιτσιπάς: Δεύτερη νίκη και πρόκριση στο κυρίως ταμπλό του Japan Open

Ο Έλληνας τενίστας ολοκλήρωσε με επιτυχία την παρουσία του στα προκριματικά του τουρνουά της σειράς ATP500, καθώς, μετά τον Νισιόκα, νίκησε και τον 28χρονο Αυστραλό, Νο82 της παγκόσμιας κατάταξης.

Ο Τσιτσιπάς, που βρίσκεται στο Νο44 της ATP και ήταν το Νο1 του προκριματικού ταμπλό, χρειάστηκε 1 ώρα και 7 λεπτά για να ολοκληρώσει την προσπάθειά του και να πάρει την πρόκριση για το κυρίως ταμπλό.

Στο πρώτο σετ, ο Έλληνας πρωταθλητής έκανε το καθοριστικό break στο 10ο game κι έκλεισε το σετ με 6-4, ενώ στο δεύτερο μπήκε ακόμη πιο δυνατά, καθώς έσπασε από νωρίς το σερβίς του Χιτζικάτα για το 2-0 και στη συνέχεια διαχειρίστηκε το προβάδισμά του μέχρι το φινάλε.

Ο Τσιτσιπάς δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερη πίεση στο σερβίς του και αξιοποίησε στο απόλυτο τις δύο ευκαιρίες που δημιούργησε για break, φτάνοντας έτσι σε δεύτερη διαδοχική νίκη χωρίς να χάσει σετ.

Ο 27χρονος τενίστας περιμένει να μάθει ποιον θα αντιμετωπίσει στον πρώτο γύρο. Ο αντίπαλός του θα προκύψει από τους Τέιλορ Φριτζ, Ραφαέλ Χοδάρ, Τομάς Μαρτίν Ετσεβέρι και Λούκα Βαν Άσε.