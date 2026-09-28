· Παναθηναϊκός

Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού (pics)

Τον καθιερωμένο αγιασμό του πραγματοποίησε ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός, με όλα τα στελέχη του «πράσινου» συλλόγου να δίνουν το «παρών».

Πραγματοποιήθηκε ο αγιασμός του Ερασιτέχνη Παναθηναϊκού (pics)
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Με την παρουσία αθλητών και στελεχών από όλα τα τμήματα του συλλόγου, ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πραγματοποίησε τον καθιερωμένο αγιασμό του ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου.

Η εκδήλωση έλαβε χώρα στο κλειστό «Παύλος Γιαννακόπουλος» της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, με την «πράσινη» οικογένεια να συγκεντρώνεται στο ιστορικό γήπεδο για να δώσει το σύνθημα για τη νέα σεζόν.

Διοίκηση, προπονητές και αθλητές όλων των ερασιτεχνικών τμημάτων έδωσαν το «παρών», δηλώνοντας πανέτοιμοι για τις νέες αγωνιστικές προκλήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη.

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