ΑΕΚ: Στον... αέρα τα εισιτήρια με τον ΟΦΗ

Με την επανέναρξη του πρωταθλήματος, η ΑΕΚ φιλοξενεί στην «Allwyn Arena» τον φορμαρισμένο ΟΦΗ, στο πλαίσιο της έκτης αγωνιστικής της Super League.

Η «Ένωση» με ανακοίνωσή της ενημέρωσε τους φιλάθλους της πως τα εισιτήρια για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς τέθηκαν στην κυκλοφορία.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΑΕΚ ανακοινώνει ότι άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το ματς της 6ης αγωνιστικής της STOIXIMAN Super League 2026-27 απέναντι στον ΟΦΗ, που θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Οκτωβρίου, στις 19:30, στην Allwyn Arena.

Υπενθυμίζεται ότι τα παιδιά απαιτείται να καθίσουν σε ξεχωριστή θέση και, κατά συνέπεια, είναι απαραίτητη η αγορά εισιτηρίου.

Όποιος φίλος της ΑΕΚ επιθυμεί να αγοράσει εισιτήριο σε θέση για ΑΜΕΑ με αμαξίδιο και όποιος μικρός φίλος της ομάδας μας επιθυμεί να κλείσει θέση στο Sensory Room, μπορεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εισιτηρίων της ΠΑΕ μόνο με e-mail στη διεύθυνση tickets@aekfc.gr.

Τονίζουμε πως σύμφωνα με τα ισχύοντα μέτρα για τη διαδικασία εισόδου στις αθλητικές εγκαταστάσεις, αυτή γίνεται αποκλειστικά με χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet και υπενθυμίζουμε πως η ΠΑΕ δεν φέρει καμία ευθύνη για την μη επιτυχημένη λήψη του εισιτηρίου στην εφαρμογή.

Ταυτόχρονα, εφιστούμε την προσοχή στους κατόχους εισιτηρίων (απλών και διαρκείας), καθώς παραμένουν σε εφαρμογή αυστηρές διατάξεις Νόμου σχετικά με την υποχρέωση τους σε επίδειξη εγγράφων ταυτοποίησης προσώπου και επιβολή ποινών και κυρώσεων τόσο στους παραβάτες, όσο και στην ΠΑΕ.

Αυτονόητη είναι η απαγόρευση χρήσης πυρσών, φωτοβολίδων, στρόμπο, λέιζερ κ.α. και ρίψης οποιουδήποτε αντικειμένου στον εσωτερικό και περιβάλλοντα χώρο της εγκατάστασης της Allwyn Arena, καθώς επιφέρουν ποινές φυλάκισης, προστίμου και απαγόρευσης εισόδου στους παραβάτες, καθώς και εξοντωτικές ποινές προστίμου και τιμωρίας έδρας στην ΠΑΕ ΑΕΚ. Επίσης, απαγορεύεται η είσοδος στο γήπεδο με σακίδιο μεγαλύτερο σε διαστάσεις από κόλλα Α4.

Υπενθυμίζουμε στους φιλάθλους της ομάδας μας ότι για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους τις ημέρες των αγώνων, η ΠΑΕ ΑΕΚ εξασφάλισε έναν επιπλέον χώρο στάθμευσης στο Ιωνικό Κέντρο, στη Νέα Ιωνία. Το κόστος στάθμευσης είναι 30 ευρώ. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να προχωρήσουν σε κράτηση θέσης ΕΔΩ.

* Μπορείτε να μεταβιβάσετε τα εισιτήρια διαρκείας σας μέχρι και 6 ώρες πριν την έναρξη του αγώνα, ενώ για τα μεμονωμένα εισιτήρια του αγώνα δεν υπάρχει δικαίωμα μεταβίβασης.

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΑΝΑ ΘΥΡΑ