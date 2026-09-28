Super League 2: Νίκη στην εκπνοή και παραμένει πρώτη η Μαρκό - Τρίποντο για Καλλιθέα

Απόλυτη πρωταγωνίστρια στη Super League 2 παραμένει η Μαρκό, η οποία χρειάστηκε ένα πέναλτι στην τελευταία φάση της αναμέτρησης για να κάμψει την αντίσταση του Πανθρακικού με 2-1 στην Καισαριανή. Ο Γιουσέφ Ελ Αραμπί ανέλαβε την εκτέλεση και στο όγδοο λεπτό των καθυστερήσεων έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, διατηρώντας την ομάδα του Σούλη Παπαδόπουλου στην κορυφή με το απόλυτο των 12 βαθμών.

Η Μαρκό είχε πάρει το προβάδισμα στο 20ό λεπτό, όταν ο Μίλερ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα. Ο Πανθρακικός, ωστόσο, δεν άφησε το παιχνίδι να ξεφύγει και έφερε το ματς στα ίσα στο 50’, με τον Αναστασόπουλο να ισοφαρίζει σε 1-1.

Παρά την προσπάθεια των φιλοξενούμενων να κρατήσουν τον βαθμό, η τελευταία λέξη ανήκε στον Ελ Αραμπί. Ο έμπειρος φορ κέρδισε το πέναλτι και στη συνέχεια το μετέτρεψε ο ίδιος σε γκολ, χαρίζοντας στη Μαρκό ένα ακόμη τρίποντο και την τέταρτη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα.

Για τον Πανθρακικό, η αναμέτρηση σηματοδότησε το ντεμπούτο του Γιάννη Αποστολίδη στον πάγκο, ενώ παράλληλα ήρθε η πρώτη φετινή ήττα της ομάδας στη Super League 2.

### Νίκη με δέκα για την Athens Kallithea

Σημαντική νίκη πανηγύρισε και η Athens Kallithea, η οποία επικράτησε 2-0 του Αστέρα Τρίπολης Β’ στο «Ελ Πάσο» και ανέβηκε στην τέταρτη θέση της βαθμολογίας.

Οι γηπεδούχοι χρειάστηκε να αγωνιστούν με αριθμητικό μειονέκτημα για περισσότερο από ένα ημίχρονο, καθώς ο Πρεκατές αποβλήθηκε στο 41’. Παρ’ όλα αυτά, η Athens Kallithea βρήκε τις λύσεις και κατάφερε να πάρει το «τρίποντο».

Ο Τσιριγώτης άνοιξε το σκορ στο 52’, ενώ ο Προβυδάκης στο 83’ έβαλε τις βάσεις για την επικράτηση, διαμορφώνοντας το τελικό 2-0.

Με αυτό το αποτέλεσμα, η Athens Kallithea διατήρησε το απόλυτο των νικών στο «Ελ Πάσο» και συνέχισε την ανοδική της πορεία στο πρωτάθλημα.

Τα αποτελέσματα

Απόλλων Καλαμαριάς-Αναγέννηση Καρδίτσας 1-0

ΑΕΛ-ΠΑΟΚ Β΄ 1-0

Νίκη Βόλου-Νέστος Χρυσούπολης 2-0

Πανιώνιος-Ζάκυνθος 1-0

Ελλάς Σύρου-Πύργος 0-0

Πανσερραϊκός-Ολυμπιακός Β΄ 4-1

Athens Kallithea-Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2-0

Μαρκό-Πανθρακικός 2-1

Η βαθμολογία

1. Μαρκό 12

2. ΑΕΛ 10

3. Πανιώνιος 10

4. Athens Kallithea 9

5. Ελλάς Σύρου 8

6. Πανθρακικός 7

7. Πανσερραϊκός 6

8. ΠΑΟΚ Β΄ 4

9. Απόλλων Καλαμαριάς 4

10. Νέστος Χρυσούπολης 4

11. Ολυμπιακός Β΄ 4

12. Νίκη Βόλου 3

13. Αστέρας Τρίπολης Β΄ 3

14. Αναγέννηση Καρδίτσας 2

15. Πύργος 2

16. Ζάκυνθος 1