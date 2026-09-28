Μασιούλις: «Δύσκολο να περιορίσεις τον Ολυμπιακό, μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση»

Ο Ολυμπιακός ξεκινάει την εκτός έδρας «διαβολοβδομάδα» του, με τους «ερυθρόλευκους» να δοκιμάζονται στο Κάουνας κόντρα στη Ζαλγκίρις για την 2η αγωνιστική της EuroLeague.

Στις δηλώσεις του ενόψει του αγώνα με τους Πειραιώτες, ο τεχνικός της Ζαλγκίρις, Τόμας Μασιούλις αναφέρθηκε στην ποιότητα και το βάθος που διαθέτει η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, ενώ ειδική μνεία έκανε τόσο για τον Ζαν Μοντέρο, όσο και για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Μασιούλις:

Για τον Ολυμπιακό: «Έρχονται οι πρωταθλητές της EuroLeague. Μια ομάδα με το δικό της στυλ, που κυκλοφορεί την μπάλα γρήγορα και παίζει με ελάχιστη ντρίμπλα. Είναι δύσκολο να τους περιορίσεις, διαθέτουν παίκτες κορυφαίου επιπέδου σε κάθε θέση και μας περιμένει μια μεγάλη πρόκληση».

Για τον Ζαν Μοντέρο: «Δημιουργεί, μπορεί να διασπάσει την άμυνα, να πάρει πρωτοβουλίες και να δει τους συμπαίκτες του. Μπορεί τόσο να σκοράρει όσο και να μοιράσει την μπάλα, καθώς έχει εξαιρετική αντίληψη του γηπέδου».

Για τον ΜακΙντάιρ: «Είναι ιδέα του Μπαρτζώκα, τέτοιο είναι το σύστημά τους και τους αποδίδει. Κάνουν πολλές πάσες και κινήσεις χωρίς την μπάλα, οπότε δεν επιτρέπεται να εφησυχάσεις. Είναι δύσκολο να σταματήσεις την κυκλοφορία της μπάλας, ενώ όταν το κάνουν, παίρνουν πολλές αποφάσεις σε καταστάσεις ένας εναντίον ενός. Παίκτες όπως ο Μοντέρο, ο Φουρνιέ και ο Ντόρσεϊ μπορούν να πάρουν τέτοιες πρωτοβουλίες».

Για την απώλεια του Γουόκαπ από το ρόστερ του Ολυμπιακού: «Είχε ιδιαίτερη χημεία με τον Βεζένκοβ, αν και η συνεργασία αυτή ήταν αισθητή και με τους υπόλοιπους – μπορούσαν να βρεθούν στο γήπεδο με κλειστά μάτια. Οι υπόλοιποι παίζουν επίσης μαζί εδώ και χρόνια, γνωρίζουν το σύστημα και τις κινήσεις. Αν χαλαρώσεις έστω και λίγο, θα του δώσουν την μπάλα. Διαθέτουν τον Κόντι και άλλους παίκτες που θα καλύψουν το κενό του στην άμυνα. Δεν νομίζω ότι επηρεάστηκαν ιδιαίτερα».

Για τον Γουίλιαμς-Γκος και τον πρόσφατο τραυματισμό του: «Δεν είναι εύκολο να αντικατασταθεί, καθώς αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δημιουργούς της ομάδας. Κατανοεί απόλυτα το πλάνο και τον τρόπο παιχνιδιού μας, ενώ βοηθά και τους υπόλοιπους. Έχουμε παίκτες, πιστεύουμε σε αυτούς και δεν μπορούμε να παραπονιόμαστε. Οφείλουμε να διαχειριστούμε την τρέχουσα κατάσταση και να περιμένουμε την επιστροφή των απόντων».

Για την παρουσία του Σακίλ Ο’ Νιλ στο γήπεδο: «Μου ξυπνά αναμνήσεις από την εποχή που κυριαρχούσε κάτω από το καλάθι και διέλυε κάθε αντίπαλο. Αλλά σίγουρα δεν θα έρθω για να τον παρακολουθήσω. Θα έρθω για να δω πώς παίζει η ομάδα μου και τι μπορούμε να κάνουμε για να κοντράρουμε τον Ολυμπιακό».