Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται γύρω από το μέλλον του Φρένκι Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Ολλανδό μέσο.

Ο Ντε Γιονγκ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η απουσία του, σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη μεσαία γραμμή, φαίνεται πως επηρεάζει τα πλάνα των Καταλανών.

Οι Ρόδρι και Πέδρι έχουν αποκτήσει προβάδισμα στις επιλογές για τον βασικό σχηματισμό, ενώ στη διάθεση της ομάδας βρίσκονται επίσης οι Γκάβι και Μπερνάλ. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, η παραχώρηση του Ντε Γιονγκ φέρεται να έχει αρχίσει να εξετάζεται πιο έντονα από τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, η Μπαρτσελόνα ενδέχεται να περιμένει μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα μπορούσε να ανοίξει επίσημα τον κύκλο των συζητήσεων για την πώληση του ποδοσφαιριστή, ζητώντας προτάσεις από ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Το ενδιαφέρον για τον Ολλανδό δεν αναμένεται να λείψει, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τιμή που θα μπορούσε να θέσει η Μπαρτσελόνα για την παραχώρησή του εκτιμάται κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.