· Μπαρτσελόνα

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

Το ποσό που θέλουν οι «μπλαουγκράνα» για να παραχωρήσουν τον Ολλανδό μέσο.

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Νέα δεδομένα φαίνεται πως διαμορφώνονται γύρω από το μέλλον του Φρένκι Ντε Γιονγκ στην Μπαρτσελόνα, καθώς σύμφωνα με δημοσίευμα της «Mundo Deportivo» οι «μπλαουγκράνα» εξετάζουν πλέον σοβαρά το ενδεχόμενο να παραχωρήσουν τον Ολλανδό μέσο.

Ο Ντε Γιονγκ δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να αγωνιστεί στη φετινή σεζόν, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού που αποκόμισε από το Παγκόσμιο Κύπελλο. Η απουσία του, σε συνδυασμό με τις αγωνιστικές ισορροπίες που έχουν διαμορφωθεί στη μεσαία γραμμή, φαίνεται πως επηρεάζει τα πλάνα των Καταλανών.

Οι Ρόδρι και Πέδρι έχουν αποκτήσει προβάδισμα στις επιλογές για τον βασικό σχηματισμό, ενώ στη διάθεση της ομάδας βρίσκονται επίσης οι Γκάβι και Μπερνάλ. Με τα συγκεκριμένα δεδομένα, η παραχώρηση του Ντε Γιονγκ φέρεται να έχει αρχίσει να εξετάζεται πιο έντονα από τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα, η Μπαρτσελόνα ενδέχεται να περιμένει μέχρι τον Ιανουάριο, όταν και θα μπορούσε να ανοίξει επίσημα τον κύκλο των συζητήσεων για την πώληση του ποδοσφαιριστή, ζητώντας προτάσεις από ενδιαφερόμενους συλλόγους.

Το ενδιαφέρον για τον Ολλανδό δεν αναμένεται να λείψει, καθώς πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με σημαντικό όνομα στην ευρωπαϊκή αγορά. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, η τιμή που θα μπορούσε να θέσει η Μπαρτσελόνα για την παραχώρησή του εκτιμάται κοντά στα 60 εκατ. ευρώ.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:17 EUROLEAGUE

Νέα καινοτομία από τη Euroleague: Με τεχνητή νοημοσύνη θα προκύπτουν οι διαιτητικές τριάδες

16:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

15:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

15:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Εκτάκτως στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς ο Τσάπρας

15:34 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς προς το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ: «Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό»

15:30 ONSPORTS

The Ellinikon Sports Park: Το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού παραδίδεται στο κοινό

15:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ιστορικά πρόσωπα του «τριφυλλιού» θα γίνουν Playmobil

15:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν

14:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια

14:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρακάμερα Εθνικής Ελλάδας: Η τρομερή ομιλία Παυλίδη και η «έκρηξη» στο γκολ του Κουρμπέλη (vid)

14:35 BET ON

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

14:33 EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας