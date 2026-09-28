Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, κόντρα στη Βιλερμπάν (30/9, 21:15).

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι η νέα απουσία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξί προσαγωγό.

Ο Ισπανός φόργουορντ, ωστόσο, ήταν το πρόσωπο της μέρας, καθώς οι συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, του έκαναν έκπληξη για τα γενέθλια του.

Προς το τέλος της προπόνησης του έφεραν μια τούρτα και του τραγούδησαν για τα 31α γενέθλιά του.

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