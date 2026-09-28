· Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ γιόρτασε τα 31α γενέθλιά του με τους συμπαίκτες και το τεχνικό επιτελείου του Παναθηναϊκού.

Ηλίας Λαλιώτης

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ξεκίνησε το μεσημέρι της Δευτέρας (28/9) την προετοιμασία του για την αναμέτρηση της 2ης αγωνιστικής της EuroLeague, κόντρα στη Βιλερμπάν (30/9, 21:15).

Ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ είναι η νέα απουσία για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς, καθώς ταλαιπωρείται από μυϊκό σπασμό στον δεξί προσαγωγό.

Ο Ισπανός φόργουορντ, ωστόσο, ήταν το πρόσωπο της μέρας, καθώς οι συμπαίκτες του και το τεχνικό επιτελείο, του έκαναν έκπληξη για τα γενέθλια του.

Προς το τέλος της προπόνησης του έφεραν μια τούρτα και του τραγούδησαν για τα 31α γενέθλιά του.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

https://www.instagram.com/reel/Dd1L4SCOEkZ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
COMMENTS
LATEST NEWS
16:17 EUROLEAGUE

Νέα καινοτομία από τη Euroleague: Με τεχνητή νοημοσύνη θα προκύπτουν οι διαιτητικές τριάδες

16:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

15:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

15:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Εκτάκτως στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς ο Τσάπρας

15:34 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς προς το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ: «Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό»

15:30 ONSPORTS

The Ellinikon Sports Park: Το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού παραδίδεται στο κοινό

15:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ιστορικά πρόσωπα του «τριφυλλιού» θα γίνουν Playmobil

15:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν

14:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια

14:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρακάμερα Εθνικής Ελλάδας: Η τρομερή ομιλία Παυλίδη και η «έκρηξη» στο γκολ του Κουρμπέλη (vid)

14:35 BET ON

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

14:33 EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας