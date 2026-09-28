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Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια

Δείτε πότε παίζουν Άρης και ΠΑΟΚ, οι οποίοι ξεκινούν το ταξίδι τους στο Eurocup, έχοντας ως στόχο να φτάσουν μέχρι το τέλος της διαδρομής. 

Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια
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Η ώρα για το εναρκτήριο τζάμπολ έφτασε στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Euroleague.

Η Ελλάδα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς στη διοργάνωση συμμετέχουν Άρης και ΠΑΟΚ, έχοντας, μάλιστα, υψηλές προσδοκίες. Στην πρεμιέρα του Eurocup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δοκιμάζεται στην έδρα της Λε Μαν (29/9, 21:00), ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Μανρέσα (30/9, 19:30).

eurocup

Οι μεταδόσεις της πρεμιέρας του Eurocup

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

  • 21:00 Λε Μαν – Άρης Novasports4

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου

  • 19:30 ΠΑΟΚ – Μανρέσα Novasports4
  • 19:30 Λιετκαμπέλις – Μπόσνα Novasports3
  • 21:30 Μπούργος – Τσεντεβίτα Ολίμπια Novasports2
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