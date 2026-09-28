Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια

Η ώρα για το εναρκτήριο τζάμπολ έφτασε στη δεύτερη τη τάξει διοργάνωση της Euroleague.

Η Ελλάδα έχει διπλή εκπροσώπηση, καθώς στη διοργάνωση συμμετέχουν Άρης και ΠΑΟΚ, έχοντας, μάλιστα, υψηλές προσδοκίες. Στην πρεμιέρα του Eurocup, η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη δοκιμάζεται στην έδρα της Λε Μαν (29/9, 21:00), ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» υποδέχεται την Μανρέσα (30/9, 19:30).

Οι μεταδόσεις της πρεμιέρας του Eurocup

Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου

21:00 Λε Μαν – Άρης Novasports4

Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου