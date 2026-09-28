Μία από τις πιο ξεχωριστές εκτός έδρας νίκες της ιστορίας της πανηγύρισε η Εθνική Ελλάδας στο Άουγκσμπουργκ, με τη «γαλανόλευκη» να επικρατεί 1-0 της Γερμανίας χάρη στο γκολ του Δημήτρη Κουρμπέλη στο 74ο λεπτό.

Η σπουδαία επιτυχία δεν ήρθε τυχαία. Οι διεθνείς έδειξαν από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό συγκέντρωση, μαχητικότητα και πίστη στο αγωνιστικό τους πλάνο, απέναντι σε έναν από τους πιο ισχυρούς αντιπάλους της Ευρώπης.

Το παρασκήνιο αυτής της μεγάλης βραδιάς αποκάλυψε η παρακάμερα που δημοσίευσε η Εθνική Ελλάδας μία ημέρα μετά την αναμέτρηση. Στα πλάνα καταγράφονται στιγμές από την προετοιμασία των διεθνών, όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του αγώνα, αλλά και οι πανηγυρισμοί μετά το τελευταίο σφύριγμα.