· Μπάγερν Μονάχου

Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν

Ο Άγγλος σταρ όλα δείχνουν ότι θα παραμείνει στους Βαυαρούς.

Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Σε συμφωνία για την παραμονή του Χάρι Κέιν έως το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο πλευρές να έχουν μπει στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους Βαυαρούς από τη στιγμή που μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2023, επιβεβαιώνοντας με τους αριθμούς την τεράστια εκτελεστική του ικανότητα.

Στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν μέτρησε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η δεύτερη σεζόν του ήταν ακόμη πιο παραγωγική, καθώς σε ισάριθμα παιχνίδια κατάφερε να βρει 61 φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ πρόσθεσε και επτά ασίστ.

Παρά τα σενάρια που κατά διαστήματα τον ήθελαν να εξετάζει την επιστροφή του στην Premier League και την Τότεναμ, η εικόνα που μεταφέρεται από τη Γερμανία είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το «Sport Bild», η Μπάγερν έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με την πλευρά του Κέιν για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας οι ετήσιες απολαβές του διεθνούς άσου αναμένεται να αυξηθούν στα 24 εκατ. ευρώ.

«Οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά. Έχω υπάρξει αρκετά ανοιχτός και ειλικρινής γι' αυτό. Συνεχίζουμε να μιλάμε και πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οι δύο πλευρές είναι πολύ θετικές και όλα εκτιμώ πως θα τελειώσουν τις επόμενες ημέρες. Είμαι χαρούμενος στην Μπάγερν».

COMMENTS
LATEST NEWS
16:17 EUROLEAGUE

Νέα καινοτομία από τη Euroleague: Με τεχνητή νοημοσύνη θα προκύπτουν οι διαιτητικές τριάδες

16:15 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Βάζουν πωλητήριο στον Ντε Γιονγκ οι Καταλανοί

15:47 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR: Η έκπληξη που περίμενε τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ στο T-Center (video)

15:37 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Εθνική Ελλάδας: Εκτάκτως στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς ο Τσάπρας

15:34 SUPER LEAGUE

Νίκολιτς προς το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ: «Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό»

15:30 ONSPORTS

The Ellinikon Sports Park: Το πρώτο μεγάλο έργο της ανάπλασης του Ελληνικού παραδίδεται στο κοινό

15:10 SUPER LEAGUE

Παναθηναϊκός: Ιστορικά πρόσωπα του «τριφυλλιού» θα γίνουν Playmobil

15:01 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν

14:54 ΜΠΑΣΚΕΤ

Eurocup: Πότε κάνουν πρεμιέρα στη διοργάνωση, Άρης και ΠΑΟΚ – Οι ώρες και τα κανάλια

14:41 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Παρακάμερα Εθνικής Ελλάδας: Η τρομερή ομιλία Παυλίδη και η «έκρηξη» στο γκολ του Κουρμπέλη (vid)

14:35 BET ON

Από την Ελλάδα στις διεθνείς αγορές: Η νέα γενιά επιχειρήσεων του Allwyn Forward

14:33 EUROLEAGUE

Euroleague: Πότε παίζουν Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός την πρώτη «διαβολοβδομάδα» – Ώρες και κανάλια

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας