Μπάγερν Μονάχου: Σε καλό δρόμο οι συζητήσεις για την ανανέωση του Κέιν

Σε συμφωνία για την παραμονή του Χάρι Κέιν έως το καλοκαίρι του 2029 βρίσκεται η Μπάγερν Μονάχου, με τις δύο πλευρές να έχουν μπει στην τελική ευθεία των διαπραγματεύσεων.

Ο 32χρονος Άγγλος επιθετικός έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για τους Βαυαρούς από τη στιγμή που μετακόμισε στη Γερμανία το καλοκαίρι του 2023, επιβεβαιώνοντας με τους αριθμούς την τεράστια εκτελεστική του ικανότητα.

Στην πρώτη του χρονιά με τη φανέλα της Μπάγερν μέτρησε 41 γκολ και 14 ασίστ σε 51 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις. Η δεύτερη σεζόν του ήταν ακόμη πιο παραγωγική, καθώς σε ισάριθμα παιχνίδια κατάφερε να βρει 61 φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα, ενώ πρόσθεσε και επτά ασίστ.

Παρά τα σενάρια που κατά διαστήματα τον ήθελαν να εξετάζει την επιστροφή του στην Premier League και την Τότεναμ, η εικόνα που μεταφέρεται από τη Γερμανία είναι διαφορετική. Σύμφωνα με το «Sport Bild», η Μπάγερν έχει ουσιαστικά συμφωνήσει με την πλευρά του Κέιν για την επέκταση της συνεργασίας τους για ακόμη δύο χρόνια.

Μάλιστα, στο πλαίσιο της νέας συμφωνίας οι ετήσιες απολαβές του διεθνούς άσου αναμένεται να αυξηθούν στα 24 εκατ. ευρώ.

«Οι συζητήσεις πηγαίνουν καλά. Έχω υπάρξει αρκετά ανοιχτός και ειλικρινής γι' αυτό. Συνεχίζουμε να μιλάμε και πιστεύω ότι κινούμαστε προς τη σωστή κατεύθυνση. Και οι δύο πλευρές είναι πολύ θετικές και όλα εκτιμώ πως θα τελειώσουν τις επόμενες ημέρες. Είμαι χαρούμενος στην Μπάγερν».