Παναθηναϊκός: Ιστορικά πρόσωπα του «τριφυλλιού» θα γίνουν Playmobil

Σε μία νέα στρατηγική συνεργασία προχώρησε ο Παναθηναϊκός, με το «τριφύλλι» να ανακοινώνει ότι υπέγραψε με την Playmobil.

Η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει με ιδιαίτερη χαρά την έναρξη της στρατηγικής συνεργασίας της με την PLAYMOBIL, μία από τις πιο αναγνωρισμένες και αγαπημένες εταιρείες παιχνιδιών παγκοσμίως.

Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί την ένωση δύο ισχυρών brands, με κοινό όραμα τη δημιουργία μοναδικών εμπειριών που θα φέρουν ακόμη πιο κοντά τον Παναθηναϊκό στους φιλάθλους του, συνδυάζοντας το πάθος για το ποδόσφαιρο με τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και τη συλλεκτική κουλτούρα.

Περισσότερο από μια εμπορική συμφωνία, πρόκειται για μια μακροχρόνια συνεργασία που θα εξελιχθεί σταδιακά μέσα στα επόμενα δυόμισι χρόνια, μέσα από μια σειρά καινοτόμων πρωτοβουλιών και δράσεων για μικρούς και μεγάλους φίλους του Συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια της συνεργασίας, οι φίλαθλοι του Παναθηναϊκού θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν αποκλειστικές εμπειρίες, να γνωρίσουν συλλεκτικές δημιουργίες και να συμμετάσχουν σε ειδικές ενέργειες που θα φέρουν την υπογραφή των δύο brands, με περισσότερες λεπτομέρειες να ανακοινώνονται σταδιακά μέσα από τα επίσημα κανάλια επικοινωνίας των δύο οργανισμών.

Η συνεργασία θα συνοδεύσει τον Παναθηναϊκό σε μία από τις σημαντικότερες περιόδους της σύγχρονης ιστορίας του, με ορόσημα όπως η μετάβαση στο νέο γήπεδο και ο εορτασμός των 120 χρόνων από την ίδρυση του Συλλόγου, μέσα από ξεχωριστές πρωτοβουλίες που θα παρουσιαστούν την κατάλληλη στιγμή.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και η PLAYMOBIL ενώνουν τις δυνάμεις τους, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο που συνδυάζει την ιστορία, τις αξίες και την παράδοση του Συλλόγου με τη δημιουργικότητα και τη φαντασία, δημιουργώντας εμπειρίες που θα εμπνεύσουν τις επόμενες γενιές φιλάθλων του Παναθηναϊκού».