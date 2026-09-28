Νίκολιτς προς το Δίκτυο Ακαδημιών της ΑΕΚ: «Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό»

Με τη συμμετοχή εκπροσώπων και από τους 22 συνεργαζόμενους συλλόγους πραγματοποιήθηκε το 1ο Επιμορφωτικό Σεμινάριο του Δικτύου Ακαδημιών της ΑΕΚ για τη σεζόν 2026/27.

Το διήμερο σεμινάριο διεξήχθη στις 26 και 27 Σεπτεμβρίου σε Νέα Φιλαδέλφεια και Σπάτα, με τους συμμετέχοντες να έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν και την προπόνηση της πρώτης ομάδας της ΑΕΚ.

Ξεχωριστή ήταν η συνάντησή τους με τον Μάρκο Νίκολιτς. Ο Σέρβος τεχνικός συνομίλησε με τους εκπροσώπους των συλλόγων και αναφέρθηκε στη δουλειά που γίνεται μέσω του Δικτύου σε ολόκληρη την Ελλάδα, υπογραμμίζοντας τη σημασία της για την ανάπτυξη του συλλόγου και την ανάδειξη ποδοσφαιριστών.

Οι δηλώσεις του Νίκολιτς

«Αυτό που κάνετε είναι εκπληκτικό, διότι εξαπλώνετε το δίκτυο σε όλη την Ελλάδα και αυτό είναι κάτι που μακροπρόθεσμα σίγουρα θα δώσει καλά αποτελέσματα στην εύρεση παικτών και στην ανάπτυξη της εικόνας του συλλόγου.

Ενδιαφέρομαι πολύ για αυτό που κάνετε. Φυσικά, είμαι τυχερός που έχω τον Ηλία μαζί μου κάθε μέρα, ώστε να μπορεί να με ενημερώνει για τα πράγματα σχετικά με το δίκτυο και να είστε σίγουροι ότι έχετε έναν σπουδαίο άνθρωπο εδώ, γιατί ξέρω πόσο νοιάζεται για αυτό το δίκτυο. Είναι σαν παιδί του. Έχει μεγάλο κίνητρο να αναπτύξει αυτό το εγχείρημα ακόμη περισσότερο από αυτό το επίπεδο.

Νομίζω ότι είναι τεράστιο αυτό που έχετε πετύχει μέχρι τώρα. Επίσης, όπου κι αν πάμε στην Ελλάδα, σε εκτός έδρας αγώνες από τον Βορρά μέχρι την Κρήτη, πάντα έχουμε κάποιον από το δίκτυο να έρχεται να μας επισκεφθεί με τα παιδιά, με τα μέλη, οπότε είναι επίσης πολύ όμορφο για τους παίκτες να το νιώθουν αυτό, να βλέπουν τι συμβαίνει γύρω τους».

Το πρόγραμμα του σεμιναρίου περιλάμβανε ακόμη εισηγήσεις από τον Ηλία Κυριακίδη και τον συντονιστή των τμημάτων Κ10-Κ14, Γιώργο Γκούρτσα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες ξεναγήθηκαν στα Μουσεία Ιστορίας της ΑΕΚ και Προσφυγικού Ελληνισμού.

Στις εργασίες έδωσαν επίσης το «παρών» ο Τεχνικός Διευθυντής της Ακαδημίας, Γιώργος Γεωργιάδης, ο άμεσος συνεργάτης του, Αλέξης Αλεξιάδης, καθώς και οι παλαίμαχοι της ΑΕΚ Στέλιος Μανωλάς, Τάκης Καραγκιοζόπουλος, Χρήστος Βασιλόπουλος και Χάρης Κοπιτσής.