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Εθνική Ελλάδας: Εκτάκτως στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς ο Τσάπρας

Ο Σέρβος τεχνικός κάλεσε στη «γαλανόλευκη» τον μπακ του Παναθηναϊκού.

Εθνική Ελλάδας: Εκτάκτως στις κλήσεις του Γιοβάνοβιτς ο Τσάπρας
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Αλλαγή από τον Ιβάν Γιοβάνοβιτς για τη συνέχεια των υποχρεώσεων της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός κάλεσε εκτάκτως τον Τριαντάφυλλο Τσάπρα του Παναθηναϊκού, προκειμένου να καλυφθεί το κενό που δημιουργήθηκε μετά την αποχώρηση του Γιώργου Βαγιαννίδη από την αναμέτρηση με τη Γερμανία.

Ο διεθνής μπακ ξεκίνησε βασικός στο ιστορικό 1-0 της «γαλανόλευκης» στο Άουγκσμπουργκ, όμως δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την παρουσία του στο παιχνίδι, καθώς αντικαταστάθηκε στην ανάπαυλα λόγω ενοχλήσεων.

Με δεδομένο το συγκεκριμένο ζήτημα, κρίθηκε σκόπιμο να προστεθεί ακόμη ένας ποδοσφαιριστής στις επιλογές του Γιοβάνοβιτς, με τον Τσάπρα να λαμβάνει πλέον το πρώτο του κάλεσμα για να ενισχύσει την Εθνική ενόψει των επόμενων αγώνων.

Η «γαλανόλευκη» θα αγωνιστεί μπροστά στο κοινό της Τούμπας, όπου την 1η Οκτωβρίου θα υποδεχθεί την Ολλανδία, ενώ τρεις ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, θα αντιμετωπίσει εκ νέου τη Γερμανία.

https://www.instagram.com/p/Dd1L-JxqZNx/
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