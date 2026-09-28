ΠΑΟΚ: Πλησιάζει η επιστροφή των Γιαννούλη και Ντεσπόντοφ

Σε ρυθμούς προετοιμασίας συνεχίζει να κινείται ο ΠΑΟΚ στη Νέα Μεσημβρία, με το πρωινό πρόγραμμα της Δευτέρας να πραγματοποιείται χωρίς τους διεθνείς ποδοσφαιριστές, αλλά και τους παίκτες που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών μεγαλύτερης διάρκειας.

Η προπόνηση είχε αρκετά αγωνιστικά στοιχεία, καθώς μετά το αρχικό ζέσταμα ακολούθησαν ασκήσεις σε ρόντο και παιχνίδι κατοχής. Στη συνέχεια, οι ποδοσφαιριστές δούλεψαν ατομικά, ανάλογα με τη θέση τους, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με τουρνουά μεταξύ τριών ομάδων.

Όσον αφορά την κατάσταση των τραυματιών, οι Ελουστόντο και Κόστα ακολούθησαν θεραπευτική αγωγή, την ώρα που οι Ντεσπόντοφ και Γιαννούλης συνέχισαν το ατομικό τους πρόγραμμα στο γήπεδο.

Η προετοιμασία του Δικεφάλου θα συνεχιστεί την Τρίτη (29/09), με την επόμενη προπόνηση να είναι προγραμματισμένη για τις 10:30 στις εγκαταστάσεις της Νέας Μεσημβρίας.