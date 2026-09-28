Απίστευτη τρέλα για την Εθνική Ελλάδας: Σε αναμονή 100 χιλιάδες για τα ματς στην Τούμπα!

Απίστευτο και όμως αληθινό! Οι τρομερές εμφανίσεις και οι μεγάλες νίκες της Ελλάδας επί των Σερβία και Γερμανία αντίστοιχα έχει φέρει απίστευτη... τρέλα στους φιλάθλους, καθώς βρίσκονται ήδη 100 χιλιάδες (!) σε αναμονή για τα παιχνίδια με Ολλανδία και Γερμανία στην Τούμπα!

Η ΕΠΟ έθεσε από το πρωί της Δευτέρας (28/9) σε ηλεκτρονική κυκλοφορία τα εισιτήρια τόσο για την αναμέτρηση με τους «οράνιε» όσο και για το επόμενο παιχνίδι απέναντι στη Γερμανία, με τις διαθέσιμες θέσεις να γίνονται ανάρπαστες.

Οι τιμές για τα κανονικά εισιτήρια διαμορφώνονται από 20 έως 50 ευρώ, ενώ για τα παιδικά εισιτήρια το κόστος κυμαίνεται από 10 έως 25 ευρώ.

Η ζήτηση, πάντως, ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα κατακλύστηκε από φιλάθλους που επιχείρησαν να εξασφαλίσουν θέση στις εξέδρες, ενώ η λίστα αναμονής ξεπέρασε ήδη το φράγμα των 100.000 ατόμων.

Με αυτά τα δεδομένα, η εικόνα της κατάμεστης Τούμπας στα δύο παιχνίδια της Εθνικής μοιάζει πλέον πολύ κοντινή. Οι φίλοι της «γαλανόλευκης» δείχνουν έμπρακτα τη στήριξή τους στην ομάδα, με όλα τα σημάδια να δείχνουν πως η επιστροφή της Εθνικής στη Θεσσαλονίκη θα πραγματοποιηθεί μπροστά σε γεμάτες εξέδρες και σε ιδιαίτερα θερμή ατμόσφαιρα.