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Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην κατάταξη της FIFA μετά τις μεγάλες νίκες με Σερβία και Γερμανία

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς είχε ακόμα ένα κέρδος μετά τις τρομερές εμφανίσεις της.

Εθνική Ελλάδας: Άνοδος στην κατάταξη της FIFA μετά τις μεγάλες νίκες με Σερβία και Γερμανία
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Με σημαντικό αγωνιστικό και βαθμολογικό κέρδος ολοκληρώθηκε το τελευταίο διάστημα για την Εθνική Ελλάδας, η οποία συνδύασε τις μεγάλες εμφανίσεις στο Nations League με άνοδο στην παγκόσμια κατάταξη της FIFA.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στις υποχρεώσεις του στη League A, πανηγυρίζοντας αρχικά τη νίκη στο Βελιγράδι απέναντι στη Σερβία με 2-1. Το αποτέλεσμα αυτό αποτέλεσε μόνο την αρχή, καθώς ακολούθησε ένα ακόμη μεγαλύτερο αποτέλεσμα.

Στις 27 Σεπτεμβρίου η Ελλάδα έφυγε με το «διπλό» από το Άουγκσμπουργκ, επικρατώντας 1-0 της Γερμανίας σε μία νίκη που προσέδωσε ακόμη μεγαλύτερη δυναμική στην προσπάθεια της ομάδας στον όμιλο.

Τα αποτελέσματα αυτά είχαν αντίκτυπο και στην κατάταξη της FIFA. Η Ελλάδα κέρδισε πέντε θέσεις και πλέον βρίσκεται στην **41η θέση της παγκόσμιας κατάταξης**, εξέλιξη που μπορεί να αποκτήσει ιδιαίτερη σημασία ενόψει της επόμενης κλήρωσης των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου, εφόσον φυσικά δεν εφαρμοστεί διαφορετικό σύστημα για τον σχηματισμό των γκρουπ δυναμικότητας.

Η ανοδική πορεία, πάντως, μπορεί να συνεχιστεί. Η Εθνική έχει μπροστά της δύο ακόμη παιχνίδια στην Τούμπα, όπου θα αντιμετωπίσει την Ολλανδία και τη Γερμανία.

Πρόκειται για αναμετρήσεις υψηλού βαθμού δυσκολίας, γεγονός που σημαίνει ότι ενδεχόμενα θετικά αποτελέσματα μπορούν να αποφέρουν σημαντική συγκομιδή βαθμών στο ranking της FIFA. Έτσι, η ελληνική ομάδα έχει μπροστά της μία ακόμη ευκαιρία να ενισχύσει τη θέση της και να συνεχίσει την ανοδική της πορεία.

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