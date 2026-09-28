Οδηγός για αμυντικούς: Πώς θα αντιμετωπίσεις τον Καρέτσα χωρίς να γίνεις ρεζίλι

Αγαπητέ αμυντικέ,

Αν διαβάζεις αυτό το κείμενο, πιθανότατα είναι ήδη αργά και το πιο πιθανό είναι να βρίσκεσαι απέναντι στον Κωνσταντίνο Καρέτσα.

Έχεις μπροστά σου έναν 18χρονο που παίζει απέναντι σε διεθνείς αμυντικούς σαν να βρίσκεται σε μονό στο FIFA με τον μικρό του ξάδερφο. Το πρόβλημα είναι ότι δεν έχει μόνο ντρίμπλα, αλλά την απόλυτη άνεση να δοκιμάσει ό,τι σκαρφιστεί το πολυμήχανο μυαλό του.

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Χτες βράδυ, κόντρα στη Γερμανία, ο άσος της γαλανόλευκης πήρε την μπάλα, ένιωσε ότι κάποιος τον πλησιάζει και με την πιο αλήτικη βερσιόν της ψυχής του, απλώς άγγιξε την μπάλα πετυχαίνοντας ταυτόχρονα κοντρόλ-προσποίηση-αλλαγή κατεύθυνσης και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα ο Γερμανός, Μπουρκάρντ βρέθηκε να αναρωτιέται αν το VAR καταγράφει και εξαφανίσεις παικτών.

Για να μην ξανασυμβεί κάτι παρόμοιο, σου ετοιμάσαμε τον απόλυτο οδηγό για να μην βιώσεις την απόλυτη οδύνη, όταν τον βρίσκεις απέναντι σου.

Κανόνας #1: Μην τον προκαλείς

Μην του πεις «τόλμα να με περάσεις», ούτε trash talk και κυρίως μην χαμογελάσεις ειρωνικά επειδή τον βλέπεις μικρό και αθώο.

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος να πάρει την πρόκληση προσωπικά και σύντομα να βρεθείς, σαν τα θύματα του Άλεν Άιβερσον μετά από τις crossover ντρίμπλες του.

Ο Καρέτσας είναι από εκείνους τους παίκτες που δεν χρειάζονται ιδιαίτερη πρόσκληση για να δοκιμάσουν ντρίμπλα και κυρίως κανέναν ενδοιασμό να σε κάνει ρεζίλι. Ακόμα και ο Πάμπλο Γκαρσία να είσαι -που παραδοσιακά δεν δέχεται να τον κάνεις ρεζίλι – εκείνος θα στο κάνει όσες φορές χρειαστεί. Και βάρα τον όσο θες.

Κανόνας #2: Μην του δίνεις χώρο

Αυτό μοιάζει απλό, αλλά πίστεψέ μας, δεν είναι. Γιατί ο Καρέτσας θέλει περίπου μισό τετραγωνικό μέτρο για να δημιουργήσει ολόκληρη πολυκατοικία.

Του δίνεις χώρο; Θα μπει. Του δίνεις λίγο περισσότερο χώρο; Θα σε περάσει. Του δίνεις πολύ χώρο;

Είναι σαν να του λες: «Κωνσταντίνε, κάνε ό,τι θέλεις» και να είσαι σίγουρος, θα το κάνει. Η απόσταση ασφαλείας από τον Καρέτσα δεν έχει ακόμη υπολογιστεί επιστημονικά.

Κανόνας #3: Μην κοιτάς μόνο την μπάλα

Όλη του η παγίδα βρίσκεται εκεί. Στην μπάλα.

Ο Καρέτσας είναι μπροστά σου, εσύ απέναντί του και περιμένεις με το βλέμμα καρφωμένο στον μπαλαδόρο μας. Κάποια στιγμή όμως θα κάνεις το λάθος να κοιτάξεις για μισό δευτερόλεπτο την μπάλα και θα συνειδητοποιήσεις ότι έκανες τη χειρότερη επιλογή.

Γιατί όταν ξανασηκώσεις το βλέμμα σου, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να έχει αλλάξει πλευρά, κατεύθυνση και πιθανώς ταχυδρομικό κώδικα. Ο Καρέτσας έχει αυτή την ενοχλητική συνήθεια να κάνει το σώμα του να πηγαίνει προς τη μία πλευρά ενώ η μπάλα πηγαίνει προς την άλλη. Εσύ πρέπει να αποφασίσεις ποιον θα ακολουθήσεις.

Spoiler: Ό,τι κι αν διαλέξεις, μάλλον λάθος θα είναι.

Κανόνας #4: Αν ξεκινήσει ντρίμπλα, την έβαψες

Όταν έχεις τον Καρέτσα απέναντί σου, συνειδητοποιείς ότι δεν είναι εποχή για… ηρωισμούς. Δεν υπάρχει «θα περιμένω να κάνει την κίνηση και μετά θα αντιδράσω».

Αν ο Καρέτσας έχει ήδη ξεκινήσει τη ντρίμπλα, το manual περνάει αυτομάτως στο κεφάλαιο: «Πώς να περιορίσεις τις ζημιές».

Γιατί πλέον δεν πρέπει να τον σταματήσεις, αλλά να σκεφτείς πώς θα διαβάσεις την επόμενη κίνησή του, προκειμένου να διατηρήσεις την αξιοπρέπειά σου.

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Κάνε πίσω, κράτα ισορροπία, μην ανοίξεις πόδια και κυρίως πρόσεξε μην πέσεις και προς Θεού, απόφυγε τα τάκλιν πανικού.

Το τελευταίο πράγμα που χρειάζεσαι είναι να εμφανιστείς σε slow motion στα social media με τον Καρέτσα να περνάει από δίπλα σου.

Κανόνας #5: Bend it like… Λουκάς Βύντρα

Το ότι θα σε περάσει κάποια στιγμή είναι δεδομένο ότι θα συμβεί. Δεν χρειάζεται να ντρέπεσαι. Δεν είσαι ο πρώτος, ούτε και ο τελευταίος που θα το υποστείς. Το θέμα είναι τι θα κάνεις μετά.

Η φάση είναι σαν εκείνο το 1on1 μεταξύ Ροναλντίνιο-Βύντρα στο Παναθηναϊκός-Μπαρτσελόνα του 2005. Τότε που ο Ρόνι του κάνει επική ντρίμπλα, αλλά ο μέγας Λουκ αφού έχει γίνει poster, παίρνει το αίμα του πίσω 3 δευτερόλεπτα αργότερα, με τάκλιν στην μπάλα.

Ακόμα και αν δεν τον προλαβαίνεις, κάνε ό,τι μπορείς για να δείξεις ότι είσαι ακόμα μέσα στη φάση. Μην κάνεις το λάθος να προσπαθήσεις να τον κυνηγήσεις με βλέμμα ανθρώπου που μόλις έχασε το πορτοφόλι του. Σήκω, τρέξε πίσω και κάνε ότι όλα είναι υπό έλεγχο.

Οπότε, αγαπητέ αμυντικέ, κράτα τις σημειώσεις σου. Μην τον προκαλείς, μην του δίνεις χώρο, μην κοιτάς μόνο την μπάλα, αν ξεκινήσει ντρίμπλα, έχεις ήδη αργήσει.

Και αν τελικά σε περάσει; Χαμογέλα. Σήκω. Γύρνα στην άμυνα και μην ψάξεις πού βρίσκεται ο Καρέτσας. Το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα τον βρεις εκεί που τον άφησες.