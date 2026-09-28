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Άρης: Με πτήση τσάρτερ στη Γαλλία – Το δίλημμα Σπανούλη για την πρεμιέρα του Eurocup

Ο Άρης αναχωρεί για τη Γαλλία ενόψει της αναμέτρησης με τη Λε Μαν για το EuroCup, με τον Βασίλη Σπανούλη να καλείται να αποφασίσει για τις δύο τελευταίες θέσεις της 12άδας.

Άρης: Με πτήση τσάρτερ στη Γαλλία – Το δίλημμα Σπανούλη για την πρεμιέρα του Eurocup
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Ο Άρης μπαίνει σε ρυθμούς επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεων, καθώς αναχωρεί σήμερα το απόγευμα για τη Γαλλία, όπου την Τρίτη (29/9, 21:00) θα αντιμετωπίσει τη Λε Μαν για την πρεμιέρα του στο EuroCup.

Οι «κιτρινόμαυροι» ολοκληρώνουν την προετοιμασία τους επί ελληνικού εδάφους, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει μπροστά του μία τελευταία εκκρεμότητα σχετικά με την τελική 12άδα.

Ο Στέλιος Πουλιανίτης κι ο Γιώργος Τανούλης παραμένουν εκτός, καθώς συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους. Ως εκ τούτου, από τους 14 παίκτες που συμμετείχαν στις τελευταίες προπονήσεις, δύο θα χρειαστεί να μείνουν εκτός αποστολής. Ο Χρυσόστομος Χατζηλάμπρου φαίνεται πως είναι ο ένας από τους δύο παίκτες που δεν θα βρεθούν στη 12άδα. Για τη δεύτερη θέση, ωστόσο, όλα θα κριθούν από την κατάσταση του Στέφαν Γιόβιτς.

Ο Σέρβος γκαρντ έχει χάσει αρκετές προπονήσεις το τελευταίο διάστημα λόγω ίωσης κι ο βαθμός ετοιμότητάς του θα αποτελέσει βασικό κριτήριο για την απόφαση του Σπανούλη. Σε περίπτωση που είναι σε θέση να αγωνιστεί, τότε θα συμπεριληφθεί κανονικά στη 12άδα. Η τελική απόφαση αναμένεται να παρθεί λίγο πριν από την αναχώρηση της ομάδας για τη Γαλλία.

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