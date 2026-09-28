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Nations League: Ξεχωρίζουν τα Βέλγιο - Γαλλία και Τουρκία – Ιταλία | Πού θα δείτε τους αγώνες

Με οκτώ αναμετρήσεις συνεχίζεται απόψε (28/09) η 2η αγωνιστική του Nations League, με τις αναμετρήσεις Βέλγιο – Γαλλία και Τουρκία – Ιταλία, να ξεχωρίζουν. 

Nations League: Ξεχωρίζουν τα Βέλγιο - Γαλλία και Τουρκία – Ιταλία | Πού θα δείτε τους αγώνες
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Η League A, όπως είναι φυσιολογικό, συγκεντρώνει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και στο πρόγραμμα της Δευτέρας (28/09).

Δείτε στο TV Program όλες τις μεταδόσεις της ημέρας, ενώ μέσω του Game Zone μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά την εξέλιξη των αναμετρήσεων.

Στη «μεγάλη» κατηγορία, το Βέλγιο υποδέχεται τη Γαλλία, σε μια αναμέτρηση, όπου κοντράρονται ομάδες που μπήκαν με το… δεξί στη διοργάνωση. Οι «κόκκινοι διάβολοι» επικράτησαν 2-0 της Ιταλίας στην πρεμιέρα, ενώ η Γαλλία νίκησε 1-0 την Τουρκία. Η ομάδα του Ζινεντίν Ζιντάν θα παραταχθεί χωρίς τον τραυματία Κιλιάν Εμπαπέ, ενώ ο Κέβιν Ντε Μπρόινε έδειξε από το πρώτο παιχνίδι ότι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση.

Το Βέλγιο – Γαλλία είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports Prime.

Στην άλλη αναμέτρηση για τη League A, η Τουρκία φιλοξενεί την Ιταλία, με τις δύο ομάδες να αναζητούν τους πρώτους τους βαθμούς. Η ομάδα του Βιντσέντσο Μοντέλα άφησε θετικές εντυπώσεις παρά την ήττα από τη Γαλλία, ενώ οι «ατζούρι» θέλουν να αφήσουν πίσω τους την εντός έδρας ήττα με 0-2 από το Βέλγιο. Η παράδοση είναι με το μέρος της Ιταλίας, η οποία παραμένει αήττητη απέναντι στην Τουρκία, μετρώντας εννέα νίκες και τέσσερις ισοπαλίες.

Το Τουρκία – Ιταλία είναι προγραμματισμένο για τις 21:45 και θα μεταδοθεί από το Novasports2HD.

Το αποψινό πρόγραμμα του Nations League

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