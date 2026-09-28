Μία εντυπωσιακή ενέργεια από τον Κώστα Καρέτσα ξεχώρισε στο μεγάλο διπλό της Ελλάδας μέσα στη Γερμανία.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ απέδειξε την εξαιρετική του τεχνική κατάρτιση, όταν βρέθηκε απέναντι στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ.

Έχοντας τον αντίπαλό του στην πλάτη, ο Καρέτσας «χάιδεψε» την μπάλα και την πέρασε ανάμεσα από τα πόδια του, σε μία άκρως θεαματική κίνηση.

Ο Κώστας Καρέτσας ήταν απολαυστικός, χαρίζοντας μία στιγμή που ανέδειξε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο το φοβερό ταλέντο του.